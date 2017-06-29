调查：政府改革憧憬料助推印度股市年底前再创新高

路透班加罗尔6月29日 - 根据路透对分析师的调查，印度指标股价指数年底前料再创新高，这部分是由于相信政府将可望推进重大改革。但分析师表示企业获利疲软仍令人担心。

部分拜全球投资者现金池寻求较高回报所赐，指标Sensex指数无视国内企业业绩疑虑，今年以来累计已涨逾15%，表现胜过多数主要国际指数。

据路透6月19-28日对50名策略师的调查，该指数12月底前料较周三收盘水准30,834点再涨7%，至33,000点。明年年中前料升抵34,500点。

这要高于路透三个月前调查时的预估。

3月时，市场预测Sensex指数到今年中将达到30,294点，但该水平在上月已被突破，而且该指数接近超过2017年底时料将所在的水平。

NSE指数料将出现类似的上涨，预计到2017年底会交投在10,000点，较周三收盘点位上涨5%左右，2018年底料会涨至11,000点。

“越来越的资金追逐少数股票，将推动股市触及下一个纪录高位。此外，黄金、债券和地产等其它资产的收益率下滑，会为股市提供下一个所需的推动因素，”Vachana Securities研究主管B.V. Rudramurthy称。

在政府进一步明确商品和服务税(GST)后，本月到目前为止已有40亿美元外资流入印度资本市场，其中多数流入股市。(完)