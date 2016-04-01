路透调查：印度股市到年底可望反弹10% 受经济乐观情绪所激励

路透班加罗尔4月1日 - 路透调查显示，因国内经济进一步好转，印度股市指标BSE Sensex指数将收复今年的失土，到12月底可望自目前水准上涨约10%。该国经济在亚洲国家当中已然位居趐楚。

正如全球许多股市一般，印度今年开局表现不如人意，但过去一个月已扳回多数跌幅。

策略师认定印度当局一个月前送交国会的年度预算颇为理想，受此提振，预计Sensex指数.BSESN三个月后将上看26,135点，周四则收在25,341.86点。

据路透过去一周对50名分析师所做调查预估中值显示，Sensex指数此后可望续扬，到2016年底将攀抵28,000点关卡。若果真如此，则意谓着指数在去年下跌5%后，今年涨幅将达7%。

路透调查显示，NSE指数.NSEI也将出现类似的涨幅，在6月底将升抵8,000点，到12月底则续涨至8,500点。该指数周四收在7,735.20点。(完)