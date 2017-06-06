调查：印度央行6月会议料将按兵不动 且淡化鹰派论调

路透孟买6月6日 - 根据路透对分析师的调查显示，印度央行周三政策会议上料将降低鹰派色彩，同时维持利率不变，当前印度通胀率远低于预估，且经济放缓情况超乎预期。

路透调查显示，60位受访分析师中，56人预期印度央行货币政策委员会将连续第四次维持附买回利率在六年半低点6.25%。分析师也预期附卖回利率维持于6.00%不变。

分析师及投资人预期印度央行这次会议政策声明的鹰派色彩较淡，以反映央行对通胀压力的担忧减轻。

印度央行在4月的上次政策会议上，警告通胀有上档风险后，直到几周前，债市投资人还在对未来可能升息高度戒备。

“我们预计6月官方的中性立场不会出现变化，但我们的确预计与4月和2月政策声明相比，印度央行的鹰派论调将有所缓和，”巴克莱印度首席分析师Siddhartha Sanyal说道。

投资者已开始消化印度央行将淡化鹰派论调一事，印度指标10年前公债收益率自5月2日触及逾七个月高位以来已下跌约35个基点。部分更大胆的投资者甚至押注央行未来可能会降息。

汇丰控股称其仍认为8月可能降息，印度央行可通过调整其通胀预期来进行此事。该央行在2月将其货币政策从“宽松”调整为“中性”，使得其在未来数月既可升息也可降息。

“到了印度央行调整通胀预期、以加强其可信度的时候了，”汇丰控股在给客户的报告中写道。(完)