投资银行第一季营收同比减少25% 为金融危机来最惨--调查

路透伦敦5月24日 - 周二公布的调查显示，全球12大投资银行的第一季营收较上年同期减少25%，因经济不确定性和投资人的审慎态度导致第一季成为金融危机以来的最弱开局。

油价急跌、近零利率及中国经济疑虑，令投资银行大受打击。中国经济疑虑引发年初金融市场一波震荡走势，而这段期间通常是投资者的投资资金最有斩获的时期。

根据产业分析公司Coalition的数据，在固定收益、货币和大宗商品(FICC)部门的交易额较上年同期减少28%至178亿美元。FICC部门尤其与经济情况密切相关。

数据显示，自2011年以来，FICC的营收已锐减49%，而该领域的员工数则减少了33%。同期信贷和证券部门的营收则分别减少62%和74%。

在其他部门也一样惨淡，营收全面下滑。投行的股票业务营收第一季同比减少20%至117亿美元，因投资人的风险胃纳降低。

数据显示，自2011年以来，股票业务的营收已累计减少11%，员工数则下滑了12%。

投资银行部门(IBD)同比减少25%至78亿美元，因交易量下滑且资本市场活动量走弱。

在市场震荡缺乏新上市股票后，股票资本市场(ECM)活动同比锐减58%至11亿美元。自2011年以来，ECM营收减少了59%。

IBD营收自2011年以来累计减少23%，员工数下滑14%。(完)