调查：近半数美国民众支持苹果拒绝解锁iPhone的决定

路透波士顿2月24日（记者 Jim Finkle） - 苹果(AAPL.O)拒绝接受一家联邦法院要求其协助对圣贝纳迪诺枪击案凶手法鲁克（Rizwan Farook）的手机进行解锁的裁决，路透/益普索进行的线上调查显示，接近一半的美国人支持苹果的决定。

周三公布的调查结果表明，46%的受访者称同意苹果的立场，35%的受访者表示反对，20%的受访者说不知道。

调查还显示，大多数美国人不希望政府能够破解他们的手机和网络通讯，即使是以防止恐怖袭击为由。

大多数受访者感觉，解锁法鲁克的手机将开始危险的先例，让当局可以迫使苹果解锁更多手机。苹果首席执行官库克上周在给客户的公开信中也提到了这一点。

当被问及政府是否会用这种能力解锁手机以便“监控iPhone用户”时，55%的受访者称会，28%的受访者称不会，其余的受访者称不确定。

对于美国政府是否能够为了反恐目的查看美国人手机里的数据问题，46%受访者表示同意，42%表示反对，其余人称不确定。

较年轻的美国人较年纪大些的美国人更倾向于支持苹果的立场。在18-39岁的受访者中，64%的人支持苹果拒绝接受法院指令的决定。该比例是年纪较大的受访者中支持苹果人数占比的近两倍。

益普索民意调查员Chris Jackson称，调查结果反映出美国民众对其信息安全的深度疑虑。（完）