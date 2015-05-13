调查：今明两年铁矿石均价料分别为56和58美元 均低于1月预估

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透新加坡5月13日 - 路透调查显示，大型矿商铁矿石供应增加，以及中国钢铁需求减少可能阻碍今明两年铁矿石价格复苏，一些分析师称铁矿石面临的最差时期可能还未结束。
铁矿石价格4月触及10年低点46.70美元后，已经反弹逾三分之一。但在中国需求增长放缓的情况下，澳洲和巴西矿商仍坚持提高产量的计划，铁矿石价格大涨可能受限。
路透对16位分析师的预估中值显示，62%品级的指标铁矿石价格今明两年料分别为每吨56美元和58美元。
这低于1月调查中预估的68和65美元。本周铁矿石价格触及10周高位62.50美元。
“如果大型矿商继续生产并争夺市场份额，那么偏空趋势会持续，价格也尚未触底，”Clarksons Platou Futures铁矿石衍生品经纪商Kelly Teoh表示。
“底部价格极为接近成本价，或者这些大型矿商愿意忍受的最低价格就意味着触底，”Teoh说，并预计今明两年铁矿石均价在45美元。
由于成本低于每吨20美元，澳洲矿产商力拓(RIO.AX) (RIO.L)及必和必拓(BLT.L)都准备忍受价格进一步下跌。
瑞士宝盛集团分析师Carsten Menke预期铁矿石价格今年稍晚至2016年初将跌至每吨40-45美元。他称，“我们偏空的看法是在12个月内来到35美元。”
虽然必和必拓及第一大铁矿石生产商淡水河谷(VALE5.SA)已经暗示愿意放慢增产脚步，但两家业者产出仍将持续提高。
本次调查图表： link.reuters.com/keg74w
**钢铁产出料萎缩**
摩根士丹利预期今年全球铁矿石超额供给达1.25亿吨，2020年之前超额供给更可能增加近两倍，该投行预料当前铁矿石价格涨势将在年中时于每吨70-80美元受阻。
近期铁矿石价格回升，是因为澳洲及巴西4月出口受恶劣天候因素影响而放缓，另一个原因则在于中国钢铁业者回补库存，而这波价格涨势已经激励部分小型生产商复产，预料供给增加终将使价格涨势受限。
中国钢铁市场疲软料将成为铁矿石价格的另一阻力，多数分析师预期钢铁需求进一步下滑。
中国粗钢需求去年下滑，为1981年以来首见，今年第一季又再度走低，引发生产商扩大海外销售。
高盛本周表示，“由于缺乏明确的刺激地产及基础建设领域的钢铁消费措施，我们持续预期2015年钢铁产出将萎缩1%，2017年过后将出现更大幅度下滑。”(完)
(编译 杜明霞/李爽/张明钧; 审校 王丽鑫/于春红)
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