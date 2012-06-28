调查：铁矿石价格料温和反弹 中国需求上升

路透新加坡6月27日电---路透调查显示,铁矿石现货价格料在2012年下半年回升,因最大买家中国提振经济成长的努力将提升钢铁需求,但供给增加将确保价格仍会远低於去年的峰值.

据接受路透访问的分析师预估中值,第四季度铁矿石价格料平均每吨149美元.IO62-CNI=SI,将为年内最高的三个月均价,但较2011年季度最高水准低逾16%.

中国需求的任何飙增都可能伴随着供给的增加,因全球经济不稳致使其他国家需求疲弱.

据对10名分析师、经纪商和贸易商的访问结果,整个下半年的铁矿石价格料小幅上涨至每吨142.50美元,上半年或约为141美元.

该调查涵盖了对含铁量62%铁矿石价格的预估,其中包括出口至中国的运输成本.铁矿石价格周二报135.40美元,较今年高点低14美元.

据该调查,年内铁矿石价格最多可能在160美元触顶.但这仍较去年接近200美元的高位低17%,当时中国建筑业繁荣推动工厂提高钢铁产量,从而需要更多的铁矿石.

"铁矿石价格周期已触顶,"澳洲AME的分析师Matt Fusarelli说.

"中国钢铁产量增速将更为温和,反映了中国产业的成熟,同时供给增加亦将给铁矿石价格构成压力,"Fusarelli说.他并未参与调查.(完)

--编译 侯向明;审校 杜明霞

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