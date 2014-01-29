调查：铁矿石价格今年料跌至五年低点 中国粗钢产量增幅放缓

图为杭州钢铁集团一生产车间的工作场景。 REUTERS/Steven Shi

* 铁矿石2014年均价料为每吨121.50美元，2015年为115美元

* 铁矿石供应料增多，中国钢产出增幅料放缓

* 中国今年粗钢产量料增加4.5%，明年增加4%

路透新加坡1月29日 -路透调查显示，铁矿石价格料在2014年测试五年低点，因全球供应攀升且中国钢产量增长放慢。1月时铁矿石价格曾触及六个月低位。

中国经济增长面临的风险今年升温，因政府希望转向以消费驱动、更可持续的经济扩张，逐渐脱离钢铁密集型投资路径，以此来抑制债务水平高企。中国加大力度治理污染，也令钢铁行业承压。

路透调查访问的14位分析师预估中值显示，品位62%的铁矿石现货价格.IO62-CNI=SI的2014年均价料为每吨121.50美元，低于去年的135美元，也是2009年以来最低，当时约为86美元。

铁矿石价格上周触及六个月低点123.20美元，预计明年进一步降至115美元。接受路透访问的中信里昂证券和高盛预计，价格2015年料降到90美元以下，因最大铁矿石消费国中国的需求增幅不能跟上供给增加的脚步。

“经过多年吃紧局面，我们认为2014年供给增幅将超过需求增长，”高盛在年度展望中称，并宣告“铁矿石时代今年开始进入暮年”。

“我们估计，今年可能有多达8,000万吨的产能过剩，导致中国和其他地区一些边缘矿山关闭。”

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“我们仍认为，随着更充裕的进口供应取代中国国内矿山成本较高的铁矿石，下半年价格会跌破每吨100美元，”中信里昂证券大宗商品策略师Ian Roper表示。

尽管力拓和必和必拓等全球矿商在削减成本，但他们也在提升铁矿石产量，意图在价格走低前向中国扩大销量。铁矿石是他们获利最丰厚的业务。

不过这将导致全球海运市场铁矿石供应过剩。花旗和瑞银预计今年铁矿石供应过剩9,000万吨，瑞银预计明年过剩会翻番至1.7亿吨。摩根士丹利预计2019年供应过剩2.68亿吨。

而供应热潮来临之际，中国钢产量增幅却将放缓。根据调查预估中值，今年中国粗钢产量料增长4.5%至8.10亿吨。

这低于2013年8.2%的增幅，调查还预计2015年增速更低，中国粗钢产量将成长4%至8.42亿吨。(完)

(编译 艾茂林/田建华；审校 蔡美珍)

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