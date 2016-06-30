调查：今年下半年铁矿石价格将跌至50美元下方 因供应持续过剩

路透马尼拉6月30日 - 路透调查显示，今年前几个月铁矿石价格意外上涨后，下半年应跌至每吨50美元下方，因更多铁矿石涌入本已供应过剩的市场。

但分析师称，今年铁矿石价格应仍呈升势，因年初中国钢铁期货涨势惠及铁矿石，并带动铁矿石从三年跌势中反弹。

铁矿石几乎未受上周金融市场大跌影响，此前英国退欧令金融市场遭受重创。

路透调查的18位分析师的预估中值显示，运往中国、含铁62%铁矿石7-12月均价将为每吨47美元。

这将使2016年铁矿石均价来到每吨49美元，高于12月调查时预估的47美元。2017年铁矿石均价料为46美元，高于上次调查时的45美元。

尽管铁矿石价格已从12月创下的七年低点每吨37美元回升，周三在每吨53.40美元交投，但是对于供给过剩的疑虑仍旧让多头受抑。

“我们认为全球铁矿石市场呈现结构性供给过剩，”瑞士宝盛银行驻苏黎世的分析师Carsten Menke表示。

Menke预期今年铁矿石供应过剩幅度接近4,000万吨，明年将扩增至7,000万吨。

澳洲亿万富翁Gina Rinehart手上的Roy Hill矿脉，以及大型铁矿石生产商淡水河谷(VALE5.SA)在巴西亚马逊地区的S11D扩充计画，预料将使今年供给增加。

类似的是，高盛本月指出，中国国内矿脉在面对价格偏低时仍颇具韧性，5月产出呈现两年来首度增加。

“我们不认为这样的增长会继续下去，因为多数生产商再度亏损生产，但国内产出温和增加将会使其与进口矿石竞争，可能导致2016下半年海运铁矿石价格面临更大压力，”高盛表示。

steelanalyst.com的Niraj Shah表示，铁矿石供给增加之际，今年余下时间及明年中国钢铁需求仍将不振，因北京当局并不准备刺激消费，而钢铁出口可能因为贸易伙伴的怒火而遭到压抑。

Shah称，“在此同时，中国政府将被迫关闭不具经济效益的产能，并重整相关资产。”

调查图表：tmsnrt.rs/1PakQpb (完)