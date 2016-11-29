意大利退出欧元区的可能性触及四年高位--Sentix调查

路透伦敦11月29日 - 周二的一份投资者调查显示，意大利在未来12个月内退出欧元区的机率为19.3%，为2012年6月开始该调查以来的最高位。

这项调查来自法兰克福的机构Sentix，本周日意大利将举行修宪公投，公投有可能导致伦齐政府下台，并在该国引发银行业危机。

该调查在11月24-26日举行，访问了逾1,000位机构和散户投资者。上月的Sentix调查显示，意大利首度取代希腊，成为最有可能退出欧元区的国家，机率料为9.9%。(完)