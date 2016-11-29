意大利退出欧元区的可能性触及四年高位--Sentix调查

香港政务司司长林郑月娥提出请辞 拟竞选下届特首
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透伦敦11月29日 - 周二的一份投资者调查显示，意大利在未来12个月内退出欧元区的机率为19.3%，为2012年6月开始该调查以来的最高位。
这项调查来自法兰克福的机构Sentix，本周日意大利将举行修宪公投，公投有可能导致伦齐政府下台，并在该国引发银行业危机。
该调查在11月24-26日举行，访问了逾1,000位机构和散户投资者。上月的Sentix调查显示，意大利首度取代希腊，成为最有可能退出欧元区的国家，机率料为9.9%。(完)
(编译 白云; 审校 王洋)
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。
路透首尔1月12日 - 韩国特别检察官办公室发言人周四称，特别检察官尚未决定是否对三星电子副会长李在镕发出逮捕令。 发言人Lee Kyu-chul称，对李在镕正在进行调查，是否发出逮捕令要等到周四调查完成。 周四稍早检方以嫌疑人身份传唤了李在镕。(完) (翻译 张荻；审校 艾茂林)