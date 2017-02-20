调查：日本企业有意增加国内资本支出 但对美国业务的投资热情不高

图为在东京拍摄的美元和日元纸币。 REUTERS/Shohei Miyano

路透东京2月20日 - 路透调查显示，三分之一的日本企业计划下一个财年增加国内业务的投资，但对增加美国业务的资本投资热情不高，因特朗普政府的政策存在不确定性。

然而日本汽车厂商仍对特朗普的“美国优先”战略做出了响应，近三分之一的车厂计划增加在美国的采购，其他厂商则打算提高当地工厂的产能利用率。

路透的企业调查发现，33%的企业预计将增加在日本国内的资本支出，而57%的企业计划保持上年的投资水平，这对首相安倍晋三实现经济可持续复苏是一个正面迹象。

本次调查是对4月起下一个财年日本企业的业务投资计划进行的首次广泛调查。日本企业通常对资本支出的初估都较为谨慎，并会在年内逐步上调预估。

“这是个正面的迹象，”瑞穗总和研究所经济调查部主任德田秀信称，“鉴于海外需求低迷，日本制造业者向来对资本支出持观望态度，但他们的这种立场正在缓和。”

这次月度调查是路透为Nikkei Research进行的，调查了531家大中型企业，190-240家企业回答了关于资本支出的问题。大约13-14家汽车企业，包括汽车厂商及其零部件供应商在内，回答了关于其美国商业计划的提问。

只有略多于一半的日本企业表示，相信美国需求将在未来一两年增长，许多回复者表示相信特朗普的政策会创造就业和促进消费支出。27%的受访者预期美国需求将会持平，其他人则预计萎缩。

调查中的一个问题是，鉴于特朗普在成为美国总统之后所发表的声明和采取的行动，企业对于美国相关业务的立场是否有所变化。85%的企业回答称没有变化。

“我们还不知道美国准备做什么，”一位化工企业的经理这样写到。其他许多受访者也差不多是这样的回答，他们表示正在等待观望。

瑞穗总和研究所的德田秀信表示，日本企业正在衡量两方面的因素，既包括征收边境税和提高关税这样的不利因素，也没有忘记放宽监管和减税这些有利因素，只是所有这些都还不明朗。

日本汽车企业对于美国需求前景的看法比其他行业更为谨慎。在2016年取得创纪录的逾1,750万辆销售成绩之后，许多汽车行业高管相信市场已经见顶，不过一些咨询机构目前认为，由于特朗普政策的缘故，汽车销售今年可能再创新高。

但日本汽车产业对于特朗普提出的“美国优先”口号最为敏感，13家给出回覆的汽车企业中有将近三分之一表示考虑增加本地采购，五分之一称计划提高当地工厂产能利用率。特朗普关于未创造充分的美国就业机会的指责，汽车厂商尤其受到非议。

相比之下，整体来看受访日本企业中只有4%计划增加在美采购，3%计划提高产能利用率。(完)