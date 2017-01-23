调查：日本多数企业今年没有加薪计划 对安倍经济学不利

路透东京1月23日 - 一项路透调查显示，近三分之二的日本企业今年没有给员工加薪的计划，这对于力争提高薪资以刺激经济复苏、结束长达20年通缩的日本首相安倍晋三来说，这是一种不利的迹象。

路透1月4-17日进行的这项企业调查还显示，自安倍上台以来这四年，多数加薪幅度都很小，近四分之一的企业根本没有加薪。

在这四年中，每一年日本春季劳资谈判之前，安倍都曾敦促企业加薪以提振家庭购买力和刺激消费。这一谈判会奠定整体薪资基调。

但日本企业普遍拒绝了安倍的呼吁。尽管最近日圆贬值，但去年日圆大涨令很多企业严重受挫，而且面临美国新任总统特朗普贸易壁垒威胁等不确定性因素，企业不愿加薪。

“鉴于日圆走软，制造商获利今年可能增加，但这种情况可能出现变化，取决于特朗普说了什么和做了什么，”瑞穗总和研究所经济调查部主任德田秀信表示。

因此，企业在确定获利后，似乎更倾向于向员工发放一次性奖金，而非承诺提高底薪。

“若不提高底薪，薪资增长就不太可能加快。另一方面，随着油价反弹，物价可能上涨，从而抑制(经通胀调整的)实质薪资上升并损害家庭购买力，”德田秀信说。

这项对531家大中型企业进行的月度调查，约有240家作出回复，其中63%的受访企业表示，他们没有加薪计划。

在日本，底薪在每月薪资中占很大比例，因此提高底薪对可持续薪资增长至关重要。自2000年代初期以来的十来年，企业底薪上调几乎已经冻结，直到安倍晋三于2012年底上台，并承诺激活停滞不前的经济。

扣除生鲜食品的核心消费者物价在过去四年上涨约3.5%，但这其中大部分系因2014年消费税由5%上调到8%。

然而到目前为止薪资增幅还不足以抵销生活成本上升。2015年实质薪资下降了0.9%，为连续第四年下滑，打击了民间消费。

本项调查还问及企业自2012年以来的加薪幅度。约23%的受访者称其整体薪资维持不变，51%受访者称加薪幅度为0.5-1.5%，仅有26%企业称薪水增加了2%或更多。

“我们承受不起上调基本工资，但这是政府政策，我们别无选择，”一位运输设备公司的经理写道，他想给出的加薪幅度小于去年。

本项调查是路透委托Nikkei Research进行调查，受访者是匿名回覆问卷。

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(完)

(编译/审校 李爽/杜明霞/徐文焰/李婷仪/郑茵/李爽/王兴亚)

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