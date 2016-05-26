调查：日本企业对摆脱通缩前景愈加悲观 认为新增长策略没用

2014年2月26日，日本东京以东的千叶，消费者在一家超市内挑选蔬菜。 REUTERS/Yuya Shino

路透东京5月26日 - 一项路透调查显示，日本企业对该国有能力击退通缩越来越不抱希望，大多数企业目前预计在可预见的未来无法摆脱通缩。

多数日本企业还表示，他们认为首相安倍晋三最新的增长策略不会给陷入停顿的经济带来明显改观。新增长策略的核心是提高最新工资，并促进科技投资。

安倍三年前上台时曾提出大胆计划以结束几十年来的通缩，并实现经济可持续增长。尽管空前的宽松货币政策配合财政刺激起初的确获得了成功，但在帮助转变国民通缩心态方面似乎效果不佳。

5月9-23日进行的路透企业调查发现，70%的企业都认为，在可预见的未来日本不会成功摆脱通缩；而在1月份被问及同样问题时，持上述观点的企业比例为48%。

“需求未呈上行态势，家庭支出目前也未增加，因为基本工资没有提高，”一家化工企业的经理写道。

“企业想要涨价变得困难。”

自安倍晋三当政以来，日本仅仅实现了非常轻微的物价上涨，并且自2014年以来上涨速度就一直在放缓。日本3月核心消费者物价指数(CPI)较上年同期下降0.3%，为三年来最快下降速度，主要受油价下跌影响。

调查还发现，79%的企业担心消费者物价可能会在今年或明年回归下滑状态。

除了薪资顾虑之外，企业还指出日本人口减少和明年上调消费税的计划等因素有可能影响到消费者支出。

这项调查访问了510家大中型企业，所有应答者都要求匿名。约有240人回答了有关通缩的问题。

“年度薪资谈判令人失望，日圆升值也已损及企业信心，”三菱UFJ摩根士丹利证券的资深固定收益策略师Shuji Tonouchi看过调查结果之后说。

“油价近期一直在涨，所以一旦这点开始推高消费物价，通缩预期则可能减退，但经济仍陷于疲态。”

为了激活上季勉强逃过衰退的经济，日本政府就已表示过，今年的经济增长策略将是提高最低薪资、提高日常护理工作者的工资，并鼓励对人工智能等最新技术的投资。

但66%的受访者表示，就凭这些即将完成的计划，很难认为经济会出现改善。

企业管理人员书面批评目前的政策过于支离破碎，难以对不断萎缩的劳动力和疲软的消费者信心产生太大影响。他们还表示，担心日圆升值会推高出口物价，而且日本上调消费税的计划如果按期执行，则后果堪虞。

政府拟从明年4月开始将消费税率从8%上调至10%，这项计划已经推迟过一次，但近来臆测升温，认为安倍晋三会再度推迟，因为目前经济状况脆弱，而且2014年那次增税引发了一次经济衰退。

调查还显示，约三分之二的受访者乐于见到美元持稳在110日圆左右。

本月美元兑日圆跌至18个月低点106.14，使人担心强势日圆会削减企业从海外汇回国内的获利。此后美元收复部分失地，在110日圆上下交投。(完)