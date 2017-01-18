调查：新财年日本经济料温和增长 但特朗普带来汇率和贸易风险

路透东京1月18日 - 路透调查显示，日本在始于今年4月财年的经济增幅料将略微超过上月预估，但在美国总统当选人特朗普准备就职之际，经济前景具有高度不确定性。

虽然日圆走软支持日本的出口驱动型经济，但鉴于特朗普政策可能会引发日圆兑美元汇率的反转，分析师仍保持谨慎。

根据1月5-16日针对38名分析师的调查，日本这个全球第三大经济体下一财年料将扩张1.1%，受公共支出、日圆走软提振出口，以及全球经济增长改善等因素推动。

这一预估略微高于上个月做出的财年经济增幅预估1.0%，略低于对截至3月的本财年经济增幅的预估值1.2%。

“我们预计日本经济将有良好表现，因为全球经济正在改善，有助日本出口，而且日圆走软程度要大于之前预期，”第一生命经济研究所经济分析师新家义贵称。

新家义贵称，日本经济也将受益于全球库存降速加快，因为这将促进全球工厂生产提速。

“日本经济面临的风险在于，美国新政府是否倾向于保护主义，以及是否采取弱化美元的政策，”他表示。

分析师还指出，若美国通胀上升可能有损新兴经济体及日本，因为资金会出走去寻求更高收益率的美元资产。

三井住友资产管理首席宏观策略师Masayuki Kichikawa预测，美国新政府领导下的经济会为日本经济带来0.3-0.4个百分点的提振，而且很大一部分提振效果可能会在下个财年显现。

市场押注特朗普将减税增支，并且美国会以更快的步伐加息，这曾令日圆兑美元走贬至118.66。之后日圆再度走强。

日本股市日经指数.N225在本月早些时候曾触及19,600上方的13个月高点，此后也下滑。周三，日圆兑美元交投在113.00日圆左右，日经指数在18,770点左右。

“考虑到美日之间的利差，日圆可能继续走贬，但如果美国的贸易保护主义力量增强，日圆则可能上涨，”Tokai Tokyo Research Institute首席经济学家Hiroaki Mutou称。

有27位分析师回答了一个关于日圆汇率的额外问题，其中大约85%的分析师表示，政府不会容忍日圆兑美元汇率超过130日圆。大多数受访的分析师称，日圆若超过这一水平进一步走贬，会伤害日本经济。

另一项路透调查显示，分析师预计今年底时日圆兑美元将达到120日圆左右。

**日本央行政策前景**

路透调查显示，预计至少在2018年第一季之前，日本央行都会维持对金融机构在央行的部分超额准备金实施负0.1%的利率政策不变。

调查显示，回答了有关日本央行下一步政策动向问题的分析师中，有40%的人预计日本央行将开始退出超宽松货币政策。上次调查中这一人数比例为32%。

调查显示，预计在4月开始的2017财年，包含石油产品、但剔除新鲜食品价格的核心消费者物价指数将上涨0.8%，2018财年将上涨1.0%。

据日本央行11月发布的预估，预计2017财年通胀率为1.5%，2018财年升至1.7%。(完)