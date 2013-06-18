调查：分析师上调日本经济增长预估

图为日本东京一处建筑工地，工人们在搭建脚手架。 REUTERS/Issei Kato

* 分析师再度上调2013/14财年经济成长预估

* 资本支出在第二季对GDP的贡献料转为正面

* 日本央行在10月前进一步放宽政策的可能性很小

路透东京6月18日 - 一份路透调查显示，尽管近期日圆飙涨且日股相应大跌，但受到激进货币刺激措施的带动，日本经济的成长步伐可能会快于上个月的预期。

之前数据显示，今年第一季日本经济修正后环比年率为成长4.1%，增速快于初值。

实际上，如果只考虑近期情况的话，日本经济表现预计会好于其它发达国家。

这种乐观情绪源于首相安倍晋三推出前所未有的刺激措施，试图把日本经济拉出持续了几十年的通缩与疲弱状态。

因此，虽然交易商和投资者最近几周抛售日本股票并买进日圆避险，但长期对日本前景持悲观看法的经济分析师，目前并不想放弃对安倍经济学的希望。

“经济复苏动能要强于之前预期，受益于民间支出强劲。因尽管收入状况回升步伐低迷，但整个国家的扩张政策还是推高了人气。”Mitsubishi UFJ Research & Consulting经济分析师Shinichiro Kobayashi说道。

分析师称，日本一系列的政策将巩固经济，且全球需求的温和回升也将有助于拉动出口。此外，在计划的消费税上调前预期会涌现的需求高峰也将会鼓励今年稍晚的民间支出。

“在正面的企业业绩推动下，预期各企业也将会逐渐增加资本支出。”Kobayashi说道。

据6月13-17日的调查显示，受访的24位分析师预期4-6月的资本支出将会增加，此前曾连跌五季。

调查显示，日本2013/14财年的GDP料增长2.8%，高于5月调查时预估的2.4%，并且是自2012年3月以来分析师给出的最高预估。

但分析师还预计日本经济在2014/15财年仅增长0.5%，与5月调查时一致。

不过，对通胀率的预期仍保持不变。调查显示，日本2013/14财年核心消费者物价指数(CPI)预计将上升0.3%，与5月调查时一致。

分析师指出，若不计消费税上调带来的影响，日本核心CPI料将在2014/15财年上升0.8%，亦与5月调查时一致。

相比之下，日本央行预计该国当前财年核心CPI将上升0.7%，下一财年料上升1.4%。

**BOJ或在10月前释出更多宽松措施**

尽管大多数分析师不认为日本央行在10月份公布半年一度的经济预估前，将会采取进一步宽松措施，但有六位分析师认为存在这种可能性。在5月的调查中无人持有类似观点。

4月份时，日本央行公布了激进货币刺激政策，承诺两年内将公债持有量提高一倍，并扩大风险资产的购买规模。

受此影响，日圆兑美元曾一度下跌至四年半低位103.74，日经指数.N225也触及五年半高点15,942.6点。但在最初的乐观情绪消散之后，对刺激计划有效性的质疑不断加剧。

日圆兑美元随即展开反弹，周二报在95日圆左右，日经指数在5月23日创下高位后已大幅下跌约18%。从2012年末到上述日期，日经指数暴涨了逾80%。

安倍的经济成长策略包括设定特别经济区以及提振民间投资的刺激措施等，但未能给予投资者深刻印象，且时点上与全球金融市场动荡相逢。

这样的失望情绪促使安倍承诺在下个月参议院选举后，采取更多措施。

在被问及还需要出台何种措施时，12位分析师呼吁降低企业税，12位支持社会保障改革，10位分析师选择劳动力市场改革。

平均而言，分析师预计政府经济成长策略承诺的改革措施仅有40%会实施。

若日本央行决定再度放宽政策，11位分析师称其将会扩大指数股票型基金(ETF)和房地产投资信托基金等较高风险的资产购买规模。另一选项将是央行增加政府公债购买规模。(完)

(编译 田建华; 审校 王兴亚)

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