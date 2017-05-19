调查：日本4月出口料连续第五个月增长 核心CPI料加速上升

路透东京5月19日 - 路透调查显示，日本4月出口料连续第五个月上升，受全球需求，尤其是亚洲需求支撑，这将确认日本出口引领的经济复苏的前景。

虽然4月出口增幅可能较3月放缓，但分析师认为全球经济好转将继续支撑日本贸易。

调查显示，日本4月出口料较上年同期上升7.8%。3月出口为大增12.0%，创逾两年最大同比增幅。

4月进口料较上年同期上升14.8%，这将使贸易顺差达到5,207亿日圆(46.9亿美元)。

“得益于全球资讯科技周期复苏，对电子零件和设备等产品的需求提振了整体出口，”三菱总合研究所的资深分析师Akihiro Morishige说。

“外部需求料将继续回升，这将支持日本今年的出口。”

财务省将在周日(21日)2350GMT公布贸易数据。

通胀数据也将在下周出炉。在能源成本带动下，4月核心消费者物价料加速上升。

分析师称，能源以外其他商品的价格依然疲弱，表明日本央行距离实现2%通胀目标仍有一段距离。

调查显示，4月包括油品但剔除生鲜食品价格的核心消费者物价指数(CPI)较上年同期可能上升0.4%，为连续第四个月升高。

“能源价格大体上推升核心CPI，而其他商品的价格涨势继续停滞，”第一生命经济研究所经济分析师新家义贵称。

“核心CPI很有可能在今年秋季前逐步加速上升。”

调查显示，5月东京核心CPI料持平，4月为下降0.1%。

总务省将在周四(25日)2330GMT公布CPI数据。(完)