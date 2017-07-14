调查：日本6月出口料延续强劲增长 央行将维持政策不变

路透东京7月14日 - 路透调查周五显示，日本6月出口预计连续第七个月增长，表明全球需求最近回升将继续支撑日本经济温和复苏。

路透访问了20位分析师。调查结果还显示，日本央行下周三和周四开会时将维持货币政策不变。

同一项路透调查显示，在日圆走软的帮助下，上月日本出口预计较上年同期增长9.5%。5月出口增长了14.9%，是逾两年来的最快增速。

6月进口料将较上年同期增长14.6%，为连续第六个月增长，受石油价格上升和内需旺盛提振。该调查显示，6月贸易顺差料为4,847亿日圆(42.7亿美元)，5月为贸易逆差2,034亿日圆。

“日圆走贬提高了出口品价格，使得它们保持强劲趋势，但势头与上个财年末相比略有放缓，”NLI基础研究所经济研究总监齐藤太郎称。

齐藤太郎称，主要海外市场的需求增长，将令日本出口从中受益。

日本财务省将在周三2350GMT发布贸易数据。

该调查还显示，日本央行在7月19-20日评估会议上，料维持短期政策利率在负0.1%不变，同时还会把10年期公债收益率目标定在零水平左右。

日本和许多依赖出口的亚洲经济体都因全球需求好转而受惠，这让决策制定者期望未来几季增长将继续升温。

消息人士告诉路透，日本央行于7月19、20日的两日政策会议料将调高其经济成长预测，但调降其乐观的通胀展望，这令外界更加预期日本央行在回撤大规模刺激计划方面将远远落后于全球主要央行。

受稳健的出口和民间消费带动，日本第一季国内生产总值(GDP)环比年率为增长1.0%。但5月核心消费者物价指数(CPI)较上年同期仅增长0.4%，离日本央行的2%通胀目标仍有相当的距离。(完)