调查：日本企业认为内需不振和劳动力短缺是主要担忧问题

2017年2月，东京，一家公司的雇员准备在下班时间离开办公室。 REUTERS/Issei Kato

路透东京6月21日 - 路透调查显示，日本企业表示未来三年最大的担忧是国内需求萎缩，劳动力短缺加剧紧随其后，凸显日本人口下降和老龄化的困境。

数十年来日本人口结构带来的挑战，阻碍了决策者刺激经济持续复苏的努力，因日本的老年消费者缺乏对未来的信心，更愿意节俭度日和储蓄。

路透企业调查显示，在被问及未来三年最大的担忧是什么时，40%的企业称是国内正在萎缩的市场。

“国内市场没有在扩张，而我们对此无能为力，”一名汽车公司的经理说道。该调查于6月2-15日进行。

但少数客户所面临的问题现在恶化了，因人口老龄化问题加深，导致劳工短缺，迫使企业提高薪资，有些企业甚至因此减少了提供的服务种类。34%的企业称，劳工短缺现在是他们的主要担忧。

“我们在招聘应届毕业生和处于职业生涯中期的人方面都有困难，特别是在招聘那些有技术专长的人方面，”一家金属机械企业的经理说。

快递公司Yamato Holding(9064.T)是最近备受媒体关注的多家企业之一，该公司4月宣布将削减运送能力并提高运价，因缺乏足够员工。

2015年，日本劳动年龄人口从1995年的峰值下降了11%，至7,720万人，到2065年料降至4,520万人。

尽管大多数企业表示未来三年他们能招到足够的员工，但26%的企业表示招不到。以行业来看，IT服务业、运输业和其他服务业企业最为悲观，这些企业中有40-45%担心员工短缺。

为了确保有足够的劳动力，有48%表示他们将扩大人力资源的培训和投资，有四分之一认为调薪还有待努力；有13%计划聘雇国外劳工。

企业对国内需求和劳动力短缺的担忧，远甚于其他忧虑。仅有9%担心保护主义造成贸易停滞；通缩疑虑也只有5%。

这份由Nikkei Research代路透所进行的月度调查，对526家大中型企业进行访查，以不记名的方式进行回复。约有200-240家企业回答了有关三年展望方面的问题。

**中国投资降温**

调查并显示，有48%计划未来三年将扩大国内资本支出；有46%称将维持当前的水平。其余6%称，采取审慎立场。

瑞穗总和研究所经济调查部主任德田秀信在评估报告后表示，调查结果突显出日本企业投资坚稳但不十分强劲的趋势--部份是由企业投资节省人力的技术需求所带动，因为企业希望以此抵消劳工短缺的影响。

然而，日本企业对于扩大投资主要海外市场则更加谨慎以对。在未来三年内，仅12%受访企业计划增加在中国的资本投资，仅18%企业有意增加对美国的投资。

“在我们的投资策略当中，我们将降低中国的投资比重。鉴于中国市场的规模，在那里很容易扩大销售；但因为监管、执照、劳动成本高昂，加上企业规范不透明，因此很难拉高获利，” 一家电机企业的经理指出。

日本企业在亚洲其他地区的投资前景则更为亮丽，有38%受访企业预计将扩大投资。(完)