调查：日本企业认为特朗普政府上台将导致全球贸易萎缩

2013年8月19日，东京一港口的工人们在吊运集装箱。 REUTERS/Toru Hanai

路透东京12月8日 - 一项路透调查显示，日本企业预计特朗普就任美国总统后将令前路变得崎岖，其中超过三分之一的企业预期全球贸易将萎缩，因围绕美国推行保护主义政策的疑虑恐将破坏本就脆弱的经济复苏。

四分之三的日本企业预计全球贸易不会出现扩张，凸显业界持续担忧，特朗普在竞选期间的激烈保护主义言辞，可能在其1月开始四年任期后落实为抑制增长的政策。

特朗普在竞选期间承诺重新签订贸易协议，以夺回美国的就业岗位。他还威胁将对墨西哥与中国产品征收惩罚性关税；一些经济学家警告称，此举可能引发贸易战，从而令几十年来的自由化进程开倒车。

而路透在11月22日至12月2日期间进行的企业调查，则凸显了这种担忧。对531家大中型企业进行的月度调查显示，40%的企业预计中期内全球贸易萎缩，4%认为会全面爆发贸易争端，32%认为不会有变化。只有四分之一的企业预计全球贸易会在特朗普执政期间增长。

这意味着全球贸易恶化。2009年金融危机爆发之际全球贸易下挫，此后在近几年每年温和扩张不到3%。

特朗普威胁要废除美、加、墨之间的北美自由贸易协定(NAFTA)，称该协议让美国制造业的工作岗位流失到墨西哥。他还称，将退出跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)。

企业的书面回复中显示出对TPP、NAFTA和墨西哥未来的担忧，也担心美国的后撤会给中国在世界提高影响力铺路。日本车企在墨西哥有工厂。

“自由贸易的逆转是我们的业务面临的一大隐忧，但美国在东亚的军事存在减弱更令人担心，因为这会鼓励中国来填补地区的权力真空，”一名电气机械公司的经理写道。

特朗普“已宣称将退出TPP，并推动签订双边的贸易协定。我担心(全球)贸易机制将转为由中国领导，”一家化学公司的经理表示。

此项调查由Nikkei Research代表路透进行，受访企业经理均匿名参与调查。约有250位经理回答了有关特朗普执政影响的问题。

围绕特朗普贸易政策的不确定性加剧了日本经济面临的风险。在全球需求放缓和国内消费停滞不前的情况下，日本经济要实现可持续的复苏十分艰难。

**美国政策效应难以逆料**

调查发现四分之三日本企业认为对美国投资立场并未改变，而14%受访者指称将减少对美投资，余下的11%则称对美投资增加。

路透先前在美国大选期间所做的调查显示，多数企业认为特朗普当选将对在美营运不利，而日本企业投资美国的兴致将消退。

“市场愈发预期特朗普将采取对企业友善的措施，比如基建投资、减税及放宽管制等，”瑞穗总和研究所经济调查部主任德田秀信指出。“换言之，企业对特朗普所言所行仍将心存戒慎，这些都是不确定且完全不可预料。”

调查同时也发现，企业同时担忧强势日圆及特朗普执政下的弱势日圆，意谓着众人对汇率会出现何种变化并无共识。

62%受访者指称，美元明年将在100-110日圆区间内游走，略高于调查时期111-114日圆区间。仅27%认为区间在110-120日圆，而2%认为美元会贬破120日圆。8%受访者认为美元会升值至90-100日圆区间。(完)