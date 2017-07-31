调查：日本基金经理7月提高债券配比 减持股票持仓比重

路透东京7月31日 - 一项路透调查显示，日本基金经理7月连续第五个月缩减股票配比，同时提高债券持仓比重。因预期日本央行将无限期地维持其宽松货币政策，日债收益率月中大幅下滑。

路透在7月19-26日对五名日本基金经理的调查显示，受访者模型投资组合7月对债券的持仓比例平均为58.7%，高于6月的56.9%。

此项调查是在美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三结束议息会议前进行。联储此次会议一如预期维持利率不变，并称将维持缓慢收紧货币政策的路径，不过指出通胀降温。这一温和立场打击美元指数跌至13个月低点，并推低美国公债收益率。

追随美国和欧元区公债的走势，日本指标10年期公债收益率在7月初升至五个月高点0.105%。

但日本央行在7月7日进行特别买债操作，以遏制收益率的涨势。这等于向市场传达了这样的讯息，即央行仍致力于维持收益率曲线控制政策。

日本央行在7月还第六次推后实现通胀目标的时间，从而增强了市场的看法，即日本央行在缩减庞大刺激计划方面将远远落后于其他央行。10年期日债收益率最新报0.070%。

市场揣测美联储将继续以缓慢的步伐使货币政策正常化，这样的预期亦利好政府公债走势。

“美国经济还不错，但算不上一流。美国公债收益率上升可能会导致处于高位的股市震荡，”明治安田生命首席经济分析师小玉佑一表示。

“由于薪资增长迟缓，美国通胀压力也比较弱，而且美联储可能会发现如果9月开始缩表的话今年将很难再升息，，”小玉佑一称。他还预计，日本公债收益率倘若仍有上行压力，8月之后也将减弱。

10年期美债收益率在7月初升至两个月高点2.40%，但之后回落至2.29%。

7月受访者的日债曝险从6月的36.7%上升至38.3%。他们的北美债券持仓比例从35.5%下降至34.6%。

7月受访者的总体股市曝险从6月的37.9%下降至37.1%。

股市方面，他们的北美股市曝险7月从6月的28.0%上升至30.5%，因美国股市触及纪录新高。他们还将日本股市持仓比例从46.3%提高至48.8%。(完)