调查：日本基金经理2月小幅上调股票曝险 削减债券配比

资料图为在东京拍摄的日元纸币。 REUTERS/Yuriko Nakao

路透东京2月28日 - 日本基金经理人2月的模型投资组合小幅调高股票配比，削减债券持仓--该月发达经济体的股市劲扬。

在2月15日-22日向五名日本基金经理人发出的调查平均显示，2月投资组合中的整体股票配比为38.5%，高于1月的37.1%。

股市方面，受访者2月将北美股票投资配比从1月的30.5%调降至28.0%，欧元区股票持仓占比则从8.6%上调至11.0%。

道琼工业指数.DJI本月连续11天创纪录高位，受益于美国总统特朗普承诺税改、放宽监管及增加基建支出。

美股在持续上涨后，开始显得有些涨势过度，同时欧股呈现进一步上涨的更大空间，尽管对法国和德国即将举行的大选还有些谨慎。

泛欧STOXX 600指数2月升至13个月高位，受益于企业财报强劲以及并购活动。

调查显示，基金经理2月对日股投资占比持平在46.1%。

“随着日圆走软及美国经济走强提振企业获利，国内股市3月料保持稳定，”明治安田生命首席经济分析师小玉佑一表示。

小玉佑一提醒道，受欧洲的政治事件和新兴经济体发展形势的影响，日圆可能走强。

他还认为，如果投资者认为特朗普的财政刺激计划不太可能在明年之前起效，并导致美股自近期高点持续回落，那么日本股市有可能受到拖累走低。

受访者2月对债券的整体投资比例为55.0%，低于1月的56.4%。

其中他们对北美债券的持仓比重降至28.4%，低于1月的32.3%。

美债的吸引力2月有所减退，指标10年期美债收益率从月中峰值的逾2.5%下撤到了五周低位2.3%。欧债收益率下降、特朗普刺激政策存在不确定性等因素本月推低了美债收益率。

受访者将2月日本公债曝险从1月的35.2%上调至38.4%，因国内债市波动继本月初加剧之后，在一定程度上得到缓解。

受访者将欧债持仓从19.5%削减至18.5%。(完)