调查：日本基金经理4月将整体股票配比调高至39.1%

路透东京4月28日 - 日本基金经理4月调高整体股票配比，因企业获利强劲、且全球经济前景转好，帮助抵消了对地缘政治局势的担忧。

4月17-21日对五家日本基金的基金经理进行的调查显示，受访者投资组合中的股票配比平均为39.1%，高于3月的38.7%。

4月早些时候，由于中东地区、朝鲜半岛和法国总统大选带来了地缘政治紧张情绪，全球股市受到了影响，但之后已强劲反弹。

企业获利强劲突显美国企业状况良好；纳斯达克指数.IXIC自月中跌至5,805点低位以来，周二首次升破6,000点。

泛欧STOXX 600指数周二升至20个月新高，市场关注焦点已从政治面重新转移至基本面。4月23日法国首轮大选之后，反欧盟候选人勒庞赢得法国总统大选的希望渺茫。

日经指数.N225本周反弹至一个月高位，站在19,000点上方，之前该指数曾跌至接近18,200点的五个月低位。

“地缘政治风险的上升，可能会给股市带来另一轮调整。但在此情况下，即使有浓重的避险气息，我们预计股市最终将反弹，因为今年公司获利和全球经济前景不错，”明治安田生命首席经济分析师小玉佑一表示。

受访者对北美、欧元区和日本股市的配置比例分别维持在28.0%、8.3%和43.8%不变，与上月持平。

受访者4月份将债券总体持仓比例提高到55.5%，3月份为55.1%。

基金经理将北美债券持有比例从35.1%降至31.9%，同时将欧元区债券持有比例从16.8%提高到20.5%。

4月稍早，美国公债和德国公债收益率均经历大幅下滑，至数月低点，受避险情绪推动。但德国公债收益率以更快的速度自低谷反弹，10年期德债收益率周二已经回到一个月高点。

4月份受访者将日本债券持有比例降至37.3%，3月份为38.4%。(完)