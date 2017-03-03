调查：日本第四季GDP环比年率料上修为增长1.6% 因资本支出增加

路透东京3月3日 - 一份路透调查显示，日本第四季经济增速可能快于初步预估，因企业扩大对工厂和制造设备的投资。

根据这份访问经济分析师的调查报告，其它数据也料将显示，日本1月经常帐盈余或许会比上月收窄，因农历新年假期前出口暂时放缓。

国内生产总值(GDP)数据若被上修，对日本政府而言，可能是一个受人欢迎的迹象，因为决策者一直冀望企业增加投资来带动未来的经济成长，及提高偏低的生产率。

“制造业信心已在改善，资本支出也终于开始反映出这点，”三菱日联摩根士丹利证券资深经济分析师Hiroshi Miyazaki称。

“我预计资本支出将继续增加，经济正朝正确方向迈进。”

根据20位分析师的预期中值，第四季GDP环比年率将上修为增长1.6%，初值为成长1.0%。

内阁府将于3月7日2350GMT公布该数据。

资本支出料将上修为较上季增长1.7%，增幅几乎是初值0.9%的两倍。

一些经济学家预测，资本支出会进一步增长，因企业很快就会投资更高效的设备，以应对因人口老龄化而日益萎缩的劳工群体。

但美国的经济政策构成风险，原因是如果美国总统特朗普采取保护主义贸易政策，那么企业在资本支出方面会突然变得谨慎。

财务省的另一数据料将显示，由于出口放缓，日本1月经常帐盈余将从前月的1.1万亿日圆，收窄至2,390亿日圆(20.9亿美元)。

日本1月出口呈放缓趋势，因在中国的工厂在春节假期前减产。但鉴于年内至今全球需求展示向好迹象，这可能是暂时性的。(完)