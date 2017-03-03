调查：日本第四季GDP环比年率料上修为增长1.6% 因资本支出增加

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透东京3月3日 - 一份路透调查显示，日本第四季经济增速可能快于初步预估，因企业扩大对工厂和制造设备的投资。
根据这份访问经济分析师的调查报告，其它数据也料将显示，日本1月经常帐盈余或许会比上月收窄，因农历新年假期前出口暂时放缓。
国内生产总值(GDP)数据若被上修，对日本政府而言，可能是一个受人欢迎的迹象，因为决策者一直冀望企业增加投资来带动未来的经济成长，及提高偏低的生产率。
“制造业信心已在改善，资本支出也终于开始反映出这点，”三菱日联摩根士丹利证券资深经济分析师Hiroshi Miyazaki称。
“我预计资本支出将继续增加，经济正朝正确方向迈进。”
根据20位分析师的预期中值，第四季GDP环比年率将上修为增长1.6%，初值为成长1.0%。
内阁府将于3月7日2350GMT公布该数据。
资本支出料将上修为较上季增长1.7%，增幅几乎是初值0.9%的两倍。
一些经济学家预测，资本支出会进一步增长，因企业很快就会投资更高效的设备，以应对因人口老龄化而日益萎缩的劳工群体。
但美国的经济政策构成风险，原因是如果美国总统特朗普采取保护主义贸易政策，那么企业在资本支出方面会突然变得谨慎。
财务省的另一数据料将显示，由于出口放缓，日本1月经常帐盈余将从前月的1.1万亿日圆，收窄至2,390亿日圆(20.9亿美元)。
日本1月出口呈放缓趋势，因在中国的工厂在春节假期前减产。但鉴于年内至今全球需求展示向好迹象，这可能是暂时性的。(完)
(编译 许娜/侯雪苹；审校 白云/王颖/孙茉莉)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”