调查：日本7月核心CPI料同比下降0.4% 因能源成本下降且日圆走强

路透东京8月19日 - 路透调查显示，日本7月核心消费者物价指数(CPI)料连续第五个月下跌，反映日圆走强令进口成本承受下行压力。

路透对19位分析师的调查显示，7月核心CPI料较上年同期下降0.4%。核心CPI包括成品油，但不包括生鲜食品价格。

如果实际数据果真如此，那么将与4月、5月及6月CPI的同比跌幅一致，此前日本政府将基期从2010年调整至2015年，并调整CPI组成成分，以更精确地反映消费者支出趋势。日本政府维持今年的CPI计算方法大致不变。

“能源价格给消费者通胀带来的下行压力依然很大，比如汽油价格下降，而其他进口价格因日圆强势也呈下降态势，”农林中金总合研究所首席研究员南武志表示。

“由于能源价格带来的下行压力减弱，核心CPI在今年年底或明年年初前后可能上升，并脱离负值水平。但消费者支出的复苏步伐依然疲弱，所以该指数的上档也许有限。”

日圆兑美元本周触及七周高位，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录显示，美国近期升息之事没有太多支持。

日本总务省将于8月26日上午8:30公布7月核心CPI(8月25日2330GMT)。(完)