日本3月制造业信心升至三年高位 因出口带动复苏--路透短观

路透东京3月24日 - 路透短观调查显示，日本3月制造业信心连续第七个月上升，触及三年高点；服务业信心则持稳，凸显了由出口带动的经济复苏。

这项路透月度调查发现，制造业和服务企业信心均较三个月之前上升，暗示日本央行4月3日将发布的短观调查将好转。

这项调查是在3月7日至21日间针对531家大型及中型企业发出问卷，其中有254家回覆。调查显示3月制造业景气判断指数从前月的正20升至正25，受炼油/陶瓷、纺织/造纸以及钢铁/有色金属等材料企业提振。

此为2014年4月以来最高水平，但6月料降至正23。与三个月前相较则是上升9点。

在此调查公布之际，日本长期陷入停滞的经济出现了回春迹象，全球经济复苏令日本出口和工业产出受益，但消费者支出依然疲软。

2月出口增幅为两年多来最大，即便日本对美国的贸易顺差扩大，可能会在美国保护主义抬头之际导致两国关系紧张。

“日圆兑美元汇率稳定在115日圆左右，这为我们的客户创造了良好的环境，因为他们中有不少都是出口商，”一家有色金属生产商的经理写道。

制造业者认为汇率稳定、智能手机需求旺盛、以及来自中国的需求回暖，是支撑其信心的因素。

一些企业对全球经济前景的不确定性感到担心，另一些则抱怨民间消费疲软。民间消费在日本经济中所占比重约为60%。

3月，路透服务业短观景气指数持稳于正26，零售与趸售(批发)指数从上月的下降中反弹。

该指数6月料下滑至正24。与三个月前相比上升7点。

日本央行12月短观调查显示，日本大型制造业信心六个季度以来首次好转，达到一年高位，因疲弱日圆及全球需求上升点亮了出口前景。(完)