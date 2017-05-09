调查：日本3月料继续录得经常帐盈余 对美国贸易政策担忧犹存

英国央行报告称消费者面临的通胀压力上升 但企业投资稳健
路透伦敦6月21日 - 英国央行的报告周三指出，消费者面临的通胀上升压力越来越大，但企业的投资计划增强，而且英镑疲弱正在刺激出口。
路透东京5月9日 - 路透调查显示，日本3月经常帐料连续第33个月录得盈余，受稳健的海外投资所得和强劲出口提振。
对16名分析师的调查显示，日本3月经常帐盈余料从2月的2.814万亿(兆)日圆降至2.643万亿(233.5亿美元)。
由于美国总统特朗普寻求采取贸易保护主义政策，日本对美国的贸易顺差和经常帐盈余将受到密切关注。特朗普曾指责日本故意压低日圆来提振本国出口。
“海外所得将继续高企，贸易自去年以来一直保持顺差态势，”SMBC日兴证券的资深经济学家Koya Miyamae说。
Miyamae称，“依据特朗普采行的政策，贸易收支将会缩窄或增加，但我认为总体(顺差)趋势将会持续下去，”
财务省将于周三2350GMT公布这一数据。
日本3月出口增长速度为逾两年来最快，汽车零配件和钢铁出口增长，表明海外需求增加有助于提振日本缓慢的经济增长。
据美国商务部上周发布的一份声明，部长罗斯称，美国可能不再对贸易伙伴维持庞大的贸易逆差。
但日本财务大臣麻生太郎称，上周初他与罗斯对话时，没有讨论贸易逆差问题。(完)
(编译 汪红英/于春红; 审校 王丽鑫/艾茂林)
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