调查：日本3月料继续录得经常帐盈余 对美国贸易政策担忧犹存

资料图片：2011年8月，美元和日元纸币。 REUTERS/Yuriko Nakao

路透东京5月9日 - 路透调查显示，日本3月经常帐料连续第33个月录得盈余，受稳健的海外投资所得和强劲出口提振。

对16名分析师的调查显示，日本3月经常帐盈余料从2月的2.814万亿(兆)日圆降至2.643万亿(233.5亿美元)。

由于美国总统特朗普寻求采取贸易保护主义政策，日本对美国的贸易顺差和经常帐盈余将受到密切关注。特朗普曾指责日本故意压低日圆来提振本国出口。

“海外所得将继续高企，贸易自去年以来一直保持顺差态势，”SMBC日兴证券的资深经济学家Koya Miyamae说。

Miyamae称，“依据特朗普采行的政策，贸易收支将会缩窄或增加，但我认为总体(顺差)趋势将会持续下去，”

财务省将于周三2350GMT公布这一数据。

日本3月出口增长速度为逾两年来最快，汽车零配件和钢铁出口增长，表明海外需求增加有助于提振日本缓慢的经济增长。

据美国商务部上周发布的一份声明，部长罗斯称，美国可能不再对贸易伙伴维持庞大的贸易逆差。

但日本财务大臣麻生太郎称，上周初他与罗斯对话时，没有讨论贸易逆差问题。(完)