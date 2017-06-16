调查：日本5月出口料将创下逾两年来最快增速

路透东京6月16日 - 周五的路透调查显示，日本5月出口增速预期将创逾两年来最快，暗示外部需求正支撑经济温和复苏。

受访的19位分析师预期，5月出口料较上年同期增长16.1%，将是连续第六个月攀升，且是2015年1月来最大增幅，当时为跳涨了16.9%。

海外需求回升已惠及日本出口和工厂产出，且日本央行也上调其对民间消费和海外增长的评估，暗示该央行相信出口驱动的日本经济复苏势头正在增强。

农林中金总合研究所首席研究员南武志表示：“在新兴经济体成长的引领下，全球经济正在复苏。出口增加的趋势今年料会延续。”

进口料较上年同期增长14.8%，为连续第五个月增长，受到液化天然气(LNG)、煤炭和石油价格上涨提振。

“油价上涨加大了进口成本。除此之外，国内经济稳健也为进口增长做出贡献，”南武志并称。

但调查显示，日本5月仍有可能实现760亿日圆(6.8364亿美元)贸易顺差。

日本财务省定于6月18日2350GMT公布5月贸易数据。(完)