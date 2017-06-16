调查：日本5月出口料将创下逾两年来最快增速

东芝称愿意与西部数据就出售芯片部门争端进行洽商
路透东京6月23日 - 日本东芝表示，愿意与西部数据就双方因东芝出售旗下芯片部门而起的争端进行洽商。
路透东京6月16日 - 周五的路透调查显示，日本5月出口增速预期将创逾两年来最快，暗示外部需求正支撑经济温和复苏。
受访的19位分析师预期，5月出口料较上年同期增长16.1%，将是连续第六个月攀升，且是2015年1月来最大增幅，当时为跳涨了16.9%。
海外需求回升已惠及日本出口和工厂产出，且日本央行也上调其对民间消费和海外增长的评估，暗示该央行相信出口驱动的日本经济复苏势头正在增强。
农林中金总合研究所首席研究员南武志表示：“在新兴经济体成长的引领下，全球经济正在复苏。出口增加的趋势今年料会延续。”
进口料较上年同期增长14.8%，为连续第五个月增长，受到液化天然气(LNG)、煤炭和石油价格上涨提振。
“油价上涨加大了进口成本。除此之外，国内经济稳健也为进口增长做出贡献，”南武志并称。
但调查显示，日本5月仍有可能实现760亿日圆(6.8364亿美元)贸易顺差。
日本财务省定于6月18日2350GMT公布5月贸易数据。(完)
(编译 孙茉莉/刘秀红；审校 高琦/艾茂林)
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