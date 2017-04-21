调查：日本企业考虑提高生产率 因应劳动力改革的影响

焦点：白宫提议出售美国一半战略石油储备 将削弱OPEC减产行动
路透新加坡5月23日 - 美国总统特朗普提议出售美国一半战略石油储备的方案周二令能源市场大呼意外，因为这与石油输出国组织(OPEC)控制供应以抬高油价的行动背道而驰。
路透东京4月20日 - 一项路透调查显示，日本计划执行对雇员更有利的法律可能给很多企业带来痛苦，有半数企业称劳动力成本将上升，有三分之二的企业考虑提高生产率来抵消改革的影响。
日本首相安倍晋三政府上月批准了一项行动计划，对聘雇做法进行全面改革，其中包括限制加班以及提高兼职与合同工人的薪资。
“紧接着劳工短缺之后，安倍的计划将导致企业销售及获利下滑。就企业瘦身而言，我们已经做了该做的事，”一名机械制造公司的经理写道；有9%的受访企业认为劳工成本会大幅跳增。
在4月4-17日期间进行的路透企业调查显示，41%受访企业预期成本将略微升高，38%预计不会改变，11%预估会下滑。
包括零售及建筑等劳动密集型产业在内的服务业最容易受到影响。受访的非制造业当中几近六成表示，成本将会增加。
这份由Nikkei Research代路透所进行的月度调查，对529家大中型企业进行访查。在不记名的方式下，约有240家企业回答了有关劳工方面的问题。
**劳动力萎缩**
日本2015年工作年龄人口萎缩至7,720万人，1995年高峰时为8,720万人，预期到2065年将会进一步降至4,520万人。
政府数据显示，以每位劳工的年度总工时来看，日本要高于许多其他发达国家；同时人均国内生产总值(GDP)则远低于大多数发达国家。
“政府希望企业抓住这个机会来提高生产率以因应劳动力短缺问题，许多企业看来有志一同，”瑞穗总和研究所经济调查部主任德田秀信在看了调查结果后表示。
民众对长工时的不满，也促使安倍让劳动力改革成为主要政纲。广告公司电通(4324.T)在2015年时有一位年轻员工自杀，之后政府裁定为过劳死，进一步提供了改革动力。
除了对违反加班工时法定上限者加以处罚之外，安倍的行动计划也要求给予兼职及合同工较好的薪资。政府注意到，大约40%的日本工作者为“非固定”工作人员，他们的薪资远不及其他发达国家的水准。
对科技的投资--从新电脑系统到人工智能、机器人及物联网--是调查中被提到最多的提高生产率的方法。但这个是说起来容易做起来难。
“一个问题是，日本企业缺乏资讯科技(IT)与人工智能(AI)方面的人才，”德田秀信表示。
企业也表示，将引进弹性工作计划、减少内部会议，训练员工成为多面手。
图表：日本企业迎来对员工有利的劳动改革： tmsnrt.rs/2otIxQR
(完)
(编译 汪红英/龚芳/戴素萍/陈宗琦；审校 徐文焰/白云/王颖)
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