调查：日本企业考虑提高生产率 因应劳动力改革的影响

路透东京4月20日 - 一项路透调查显示，日本计划执行对雇员更有利的法律可能给很多企业带来痛苦，有半数企业称劳动力成本将上升，有三分之二的企业考虑提高生产率来抵消改革的影响。

日本首相安倍晋三政府上月批准了一项行动计划，对聘雇做法进行全面改革，其中包括限制加班以及提高兼职与合同工人的薪资。

“紧接着劳工短缺之后，安倍的计划将导致企业销售及获利下滑。就企业瘦身而言，我们已经做了该做的事，”一名机械制造公司的经理写道；有9%的受访企业认为劳工成本会大幅跳增。

在4月4-17日期间进行的路透企业调查显示，41%受访企业预期成本将略微升高，38%预计不会改变，11%预估会下滑。

包括零售及建筑等劳动密集型产业在内的服务业最容易受到影响。受访的非制造业当中几近六成表示，成本将会增加。

这份由Nikkei Research代路透所进行的月度调查，对529家大中型企业进行访查。在不记名的方式下，约有240家企业回答了有关劳工方面的问题。

**劳动力萎缩**

日本2015年工作年龄人口萎缩至7,720万人，1995年高峰时为8,720万人，预期到2065年将会进一步降至4,520万人。

政府数据显示，以每位劳工的年度总工时来看，日本要高于许多其他发达国家；同时人均国内生产总值(GDP)则远低于大多数发达国家。

“政府希望企业抓住这个机会来提高生产率以因应劳动力短缺问题，许多企业看来有志一同，”瑞穗总和研究所经济调查部主任德田秀信在看了调查结果后表示。

民众对长工时的不满，也促使安倍让劳动力改革成为主要政纲。广告公司电通(4324.T)在2015年时有一位年轻员工自杀，之后政府裁定为过劳死，进一步提供了改革动力。

除了对违反加班工时法定上限者加以处罚之外，安倍的行动计划也要求给予兼职及合同工较好的薪资。政府注意到，大约40%的日本工作者为“非固定”工作人员，他们的薪资远不及其他发达国家的水准。

对科技的投资--从新电脑系统到人工智能、机器人及物联网--是调查中被提到最多的提高生产率的方法。但这个是说起来容易做起来难。

“一个问题是，日本企业缺乏资讯科技(IT)与人工智能(AI)方面的人才，”德田秀信表示。

企业也表示，将引进弹性工作计划、减少内部会议，训练员工成为多面手。

图表：日本企业迎来对员工有利的劳动改革： tmsnrt.rs/2otIxQR

(完)