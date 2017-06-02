焦点：日本第一季GDP料向上修正 拜资本支出扩增之赐

焦点：原油进口大国中印日打饱嗝拖低亚洲需求 打压平衡油市努力
路透新加坡6月23日 - 在全球油市因为供应过剩顽固不退愁眉不展的时候，亚洲主要原油进口国的需求却在下滑，进一步损及恢复油市平衡的种种努力。
路透东京6月2日 - 周五公布的路透调查显示，日本第一季经济成长幅度料高于初步预估，受企业资本支出提振。
18位分析师的调查预估中值显示，第一季经济成长环比年率料达2.4%，高于初估值的2.2%。
换算下来较前季成长的幅度料为0.6%，略高于初估值的0.5%。
调查结果显示，第一季度资本支出料增长0.5%，较初值增长0.2%上修。
修正值数据料将显示，由出口拉动的日本经济复苏受到全球经济好转的扶助，尽管家庭因为薪资增长迟滞在支出方面仍较为谨慎。
“资本支出增长表明，出口增长的正面影响不断扩大，”农林中金总合研究所首席研究员南武志说。
“消费者支出依然处在较低水平，但正在极为缓慢地上升。”
分析师预计，由于海外需求强劲，当季日本经济将持续增长，但美国政府某些政策以及中国经济带来的风险仍然存在。
日本内阁府将于6月7日2350GMT公布国内生产总值(GDP)数据。
下周将出炉的数据还有日本4月经常帐，该数据料显示日本经常帐盈余缩减，部分原因是贸易顺差收窄。
调查预估中值显示，日本4月经常帐盈余料为1.6988万亿日圆(152.2亿美元)。3月为盈余2.9万亿日圆。(完)
(编译/审校 张明钧/郑茵/王琛/王洋/艾茂林)
路透新加坡6月23日 - 在全球油市因为供应过剩顽固不退愁眉不展的时候，亚洲主要原油进口国的需求却在下滑，进一步损及恢复油市平衡的种种努力。
路透班加罗尔6月23日 - 路透调查显示，美国公债收益率未来一年料将攀升，但过去三个月来固定收益分析师对前景的看法并未改变太多，透露出对于全球通胀上升的乐观看法最多只能算是持稳。
--人民币兑美元当周跌0.36%，创逾三个月最大周跌幅。本周美元小幅震荡，但人民币持续走贬，一方面年中实需购汇较多，6、7月传统购汇高峰打压汇价；另一方面市场亦在不断试探监管层对汇价的容忍底线。若监管层未出手强力维稳，料短期汇价继续小幅震荡走贬。