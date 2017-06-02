焦点：日本第一季GDP料向上修正 拜资本支出扩增之赐

路透东京6月2日 - 周五公布的路透调查显示，日本第一季经济成长幅度料高于初步预估，受企业资本支出提振。

18位分析师的调查预估中值显示，第一季经济成长环比年率料达2.4%，高于初估值的2.2%。

换算下来较前季成长的幅度料为0.6%，略高于初估值的0.5%。

调查结果显示，第一季度资本支出料增长0.5%，较初值增长0.2%上修。

修正值数据料将显示，由出口拉动的日本经济复苏受到全球经济好转的扶助，尽管家庭因为薪资增长迟滞在支出方面仍较为谨慎。

“资本支出增长表明，出口增长的正面影响不断扩大，”农林中金总合研究所首席研究员南武志说。

“消费者支出依然处在较低水平，但正在极为缓慢地上升。”

分析师预计，由于海外需求强劲，当季日本经济将持续增长，但美国政府某些政策以及中国经济带来的风险仍然存在。

日本内阁府将于6月7日2350GMT公布国内生产总值(GDP)数据。

下周将出炉的数据还有日本4月经常帐，该数据料显示日本经常帐盈余缩减，部分原因是贸易顺差收窄。

调查预估中值显示，日本4月经常帐盈余料为1.6988万亿日圆(152.2亿美元)。3月为盈余2.9万亿日圆。(完)