调查：日本第三季GDP环比年率料上修至增2.4%

路透东京12月2日 - 一项路透调查显示，日本第三季经济增长率料小幅上修，得益于好于预期的资本投资，不过鉴于疲弱的内需状况，预计经济复苏之路可能仍将较慢。

这项对16位分析师的调查显示，日本第三季国内生产总值(GDP)环比年率料扩大至2.4%，初步数据为增长2.2%。

第三季经济料较前季增长0.6%，较初步预估的增长0.5%有所上修。

“内需稍显疲态，但经济温和复苏，并已脱离长期停滞局面，”第一生命经济研究所经济分析师新家义贵称。

调查显示，衡量GDP的关键指标--资本支出第三季料增长0.6%，高于增长0.5%的初值。

分析师预计，本季公共投资数据将上修，初值为下降0.7%--这或许也将成为经济增长数据上修的动因。

日本政府将采用新的基年来计算国内生产总值(GDP)，分析师称这增加了预测第三季GDP增长修正值的难度。

首次纳入研究和开发的新计算方法，将被用于计算可追溯至1994年的GDP数据。

政府官员曾表示，修正提高了所有时段的名义GDP水平，但对GDP增速的影响较小。

日本内阁府将在当地时间周四早8:50(周三2350 GMT)发布修正后的GDP数据。

调查还预测，10月经常帐盈余料为1.5772万亿日圆。

经常帐数据将与GDP一道发布，预计经常帐将连续28个月录得盈余，受助于出口有所复苏以及海外投资收益增加。(完)