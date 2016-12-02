调查：日本第三季GDP环比年率料上修至增2.4%

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透东京12月2日 - 一项路透调查显示，日本第三季经济增长率料小幅上修，得益于好于预期的资本投资，不过鉴于疲弱的内需状况，预计经济复苏之路可能仍将较慢。
这项对16位分析师的调查显示，日本第三季国内生产总值(GDP)环比年率料扩大至2.4%，初步数据为增长2.2%。
第三季经济料较前季增长0.6%，较初步预估的增长0.5%有所上修。
“内需稍显疲态，但经济温和复苏，并已脱离长期停滞局面，”第一生命经济研究所经济分析师新家义贵称。
调查显示，衡量GDP的关键指标--资本支出第三季料增长0.6%，高于增长0.5%的初值。
分析师预计，本季公共投资数据将上修，初值为下降0.7%--这或许也将成为经济增长数据上修的动因。
日本政府将采用新的基年来计算国内生产总值(GDP)，分析师称这增加了预测第三季GDP增长修正值的难度。
首次纳入研究和开发的新计算方法，将被用于计算可追溯至1994年的GDP数据。
政府官员曾表示，修正提高了所有时段的名义GDP水平，但对GDP增速的影响较小。
日本内阁府将在当地时间周四早8:50(周三2350 GMT)发布修正后的GDP数据。
调查还预测，10月经常帐盈余料为1.5772万亿日圆。
经常帐数据将与GDP一道发布，预计经常帐将连续28个月录得盈余，受助于出口有所复苏以及海外投资收益增加。(完)
(编译 刘秀红/王琛；审校 白云)
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