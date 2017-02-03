调查：日本第四季GDP环比年率料增长1.1% 出口带动经济再度扩张

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透东京2月3日 - 周五公布的路透调查显示，日本10-12月经济料将连续第四季增长，归功于出口强劲及资本支出回升。
受访者认为经济或将持续复苏，尽管美国总统特朗普的政策不确定性仍然很大。
这项20位经济分析师受访的调查显示，日本第四季国内生产总值(GDP)环比年率料为增长1.1%，第三季时为增长1.3%。
第四季GDP料较前季成长0.3%，与第三季增速相同。
“数据或将印证经济正处于温和复苏，主要拜海外经济体复苏所赐，”瑞穗总和研究所经济调查部主任德田秀信说。
“受全球经济增长和日圆疲软提振，日本经济复苏料将持续。但鉴于围绕美国保护主义的不确定性，以及欧洲的政局，下行风险也较高。”
调查显示，净出口将为10-12月GDP贡献0.3个百分点的增幅，与第三季度贡献率一样。
调查还显示，第四季资本支出料增长0.9%，为两个季度以来首次实现增长。
第四季民间消费料持平，之前三个季度为温和增长。民间消费占到了GDP的近60%。
日本内阁府将在当地时间2月13日早8:50(2月12日2350GMT)发布GDP数据。
日本12月核心机械订单料较前月增长3.1%，为两个月以来首次增长。核心机械订单是衡量资本支出的领先指标。
这一波动剧烈的数据11月下降5.1%；外界将其视作未来六到九个月资本支出的指标。
12月核心机械订单料较上年同期增长4.6%，低于11月10.4%的增幅。核心机械订单不包括船只和电气设备的订单。
信金中金总合研究所分析师角田匠称，“企业投资信心正在上升，因乐观人气正在全球经济中蔓延，尽管我们不能消除美国政策带来的风险。”
日本内阁府将于当地时间2月9日上午8:50公布机械订单数据。
调查显示，日本12月料录得1.29万亿日圆(114.2亿美元)经常帐盈余，若果真如此，将是连续第30个月录得盈余。
12月日本企业物价指数(CGPI)可能将停止跌势，受石油和煤炭相关产品价格上涨带动，此前该指数连续21个月录得同比跌幅。(完)
(编译/审校 李婷仪/汪红英/于春红/高琦)
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