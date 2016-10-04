调查：日本股市今年料五年来首次收低

路透东京10月4日 - 路透调查显示，日本股市在2016年料录得年度跌幅，结束四年来靠“安倍经济学”政策激励取得的涨势。日圆升值损及企业获利，同时美国经济的不确定性以及欧洲金融业的困境打击投资人信心。

日经指数.N225今年已下挫13%左右。在过去一周对18位分析师的调查结果显示，该指数年底料收在17,500点，较周一收盘16,598.67点高出5%，但全年跌幅为8%左右。

自安倍晋三上台以来，日股连涨四年，日经指数在2015年6月触及将近20年高点，市场冀望安倍的货币刺激政策、财政扩张政策以及结构性改革能够终结数十年来的低通胀和弱增长局面。

但分析师认为，今年余下的时间里日股涨势料有限，因日圆兑美元汇率远高于多数企业预估，企业可能不得不下调全年获利预测。

他们补充说，多数汽车生产商预计美元/日圆在105日圆左右，许多电子企业预估为110日圆。周一美元/日圆JPY=约报101日圆。

“许多公司可能会宣布7-9月获利大幅下降，”Dalton Capital Japan的资深基金经理Fumio Matsumoto表示，并预计日经指数年底料在17,000点左右。

“到那时，企业可能会调整全年财测，在明年获利回升前，股市会比较动荡。”

股市分析师对日经指数年底水准的预估值从12,000到1,9000点不等。预估中值显示，到2017年年中，指数会反弹至18,000点，预估值从9,000至20,500点不等。

另一个打击投资者信心的因素是银行股疲软。德意志银行(DBKGn.DE)面临美国司法部最高140亿美元罚款的消息传来，部分日本大型银行股纷纷急跌，刺激银行股走弱。

**利好因素**

分析师称，预计2017年将会出现诸多利好因素，譬如美国利率因经济增长强劲而上调，美元升值以及日圆因此疲软，美国总统大选相关的不确定性消退等。

“投资者目前预测美联储最早在今年12月加息，若果真如此，美元兑日圆走强可望提振出口类股，”Investrust执行长Hiroyuki Fukunaga称，并预测日经指数在2017年中期时将在20,500点。

“风险之一是美联储今年不加息，这会令股市表现消沉。”

与此同时，投资者还认为，美国民主党总统候选人希拉里是上周与共和党总统候选人特朗普进行的首场辩论的胜出者。这曾为日本和美国股市带来提振。

“如果希拉里当选，投资者的风险偏好可能恢复，”大和证券策略师Takuya Takahashi称，并预测日经指数在2017年中期时将在18,500点。

市场参与者称，倘若特朗普当选，会令避险情绪增强，他的贸易保护主义政策料将打击美国经济。

分析师预测，日经指数在2017年底将在18,500点。(完)