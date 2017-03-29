调查：日本股市年中前料下跌 受欧美政治面疑虑影响

资料图片：2016年11月，东京一家券商机构外，一名男子盯着电子显示屏上的股票信息。 REUTERS/Toru Hanai

路透东京3月29日 - 一项路透调查显示，日本股市年中以前可能下滑，因美国立法日程和欧洲大选的不确定性拖累最近温和的势头，不过日股今年料收高约7%。

市场参与者称，美联储今年预期中的升息可能提振美元兑日圆汇率，这有利于日股，尽管外界预期日本央行最终将开始撤回极宽松的货币政策，最早可能在今年。

路透过去一周对逾20位分析师进行调查的预测中值显示，日经指数.N225到2017年6月底时预计在19,000点，周二收盘报19,202.87点。到年底时该股指预计达到20,500点。

日经指数2016年底时收于19,114.37点。

分析师们对日经指数到2017年6月底时水平的预测介于16,500-22,000点，年底时的水平介于12,000-24,000点，2018年6月时的水平介于9,000-26,000点。

周一日经指数跌至逾六周低点，此前美国总统提出的替代奥巴马医保法案的方案未获通过，令人担心他提倡的减税和财政支出政策的前景，刺激避险货币日圆兑美元升至自去年11月以来高点。

分析师表示，另外一个短期风险是4月23日的法国总统选举。

“日经指数在6月前跌破18,000点的可能性为40%左右。主要的负面风险包括特朗普的贸易保护主义立场以及法国总统大选，”东方汇理日本(Amundi Japan)的投资管理部门首席分析师Akio Yoshino表示。

他表示，如果法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)获胜，对法国和欧洲股票将有负面影响，并可能波及亚洲股市。目前民调显示，中间派候选人马克龙将赢得法国总统选举。

分析师表示，长期来看，由于美国利率上升推动美元兑日元上涨，投资者将购买出口商类股等日本周期性股票。

他们还表示，日本金融股也将是美国经济更加强劲的受益者，如银行和保险公司类股，因为他们试图利用收益较高的美国债券来提高回报。

“经过多次曲折之后，我认为特朗普将在秋季重点关注他的经济政策。我预计美元兑日圆将在115日元以上，日经指数有望重拾动能，”大和证券的策略师Takuya Takahashi表示。(完)