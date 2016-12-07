调查：日本股市2017年料上扬 因特朗普日圆效应提振企业获利

2016年6月27日，东京一家券商营业部外，一名男子的身影出现在显示股市走势的大屏幕上。 REUTERS/Toru Hanai

路透东京12月7日 - 一项路透调查显示，日本股市日经指数今年料以小幅下跌收官，但2017年将上扬，因预期美国下任总统特朗普的政策将推升利率，提振美元兑日圆走势，有利日本企业的获利。

根据过去一周路透访问21位分析师的预估中值，日经指数.N2252016年年底料在18,600点，较周二收盘价18,360.54上涨1.3%。2015年底收盘位为19,033.71。

到2017年年中，日经指数料将位于19,000点，到2017年底将在20,000点。

市场参与者表示，受美国经济反弹支撑，美国可能在2017年升息，这或许也利好日本股市。但股市、美元/日圆汇率和美国公债收益率在相对较短时间内大幅上涨，以及获利回吐都可能导致股市涨势在明年某个时候放缓。

“虽然美国经济可能表现强劲，但美国明年可能只会升息两次，继美国公债收益率和美元/日圆在短期内上升后，市场料将出现修正，”Amundi Japan股市研究和策略部门的首席经济学家Akio Yoshino说。Yoshino预计日经指数到2017年中和2017年底分别位于18,500和19,200点。

“市场可能在明年春季前后降温，因为特朗普之前提出的所有政策可能并非都会顺利实施。”

对2016年底日经指数点位的预估介于17,500-19,500点之间，对2017年6月底点位的预估在13,000-21,500点，对明年底点位的预估介于9,000-25,000点。

自首相安倍上台后，日股过去四年皆上涨，日经指数在2015年6月触及近20年高点，受货币刺激、财政扩张与结构性改革等安倍经济学政策，将终结持续数十年的低通胀与成长疲弱局面的期望带动。

但自上月特朗普当选美国总统后，这项焦点已转移至美国政治与成长，受特朗普政府将透过增加基建支出、调降企业税与放宽监管等促进经济增长的预期支撑。

分析师表示，投资者将持续买进日本出口商类股，因为日圆贬值让这些出口商更具海外竞争力，汇回的获利也会增加。

不过他们表示，下行风险则包括特朗普的保护主义贸易立场、欧洲的反全球化运动，以及围绕日本央行货币政策的不确定性。(完)