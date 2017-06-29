调查：日经指数今年料涨9% 受益于获利稳健与日圆疲弱

路透东京6月29日 - 路透调查结果显示，今年日本股市预计上涨近9%，受益于企业获利稳健增长、日圆相对疲弱以及对于美国经济的乐观看法。

据路透过去一周访问的20名分析师和基金经理的预测中值，日经指数.N225今年底预计达到20,750点，比周三收盘水准20,130.41点高出3%。

预计该指数在2018年6月底升至21,500点。

三个月以前，路透访问的预测者普遍认为，日经指数现在应该在19,000点，这个预测过于悲观了。在3月访问的21名预测者中，当时只有三人的预测值高于现在水准。

“美国经济强健、日圆疲软以及日本企业获利稳健，都可能推升日本股市，”Investrust执行长Hiroyuki Fukunaga称。

分析师对2017年底日经指数价位的预估值介于18,500点至23,000点；对2018年中时的估值为20,000-24,000点，2018年底则为19,000-25,000点。

日经指数2016年收盘价仅略高于19,114点，今年稍早则因地缘政治疑虑而走势挣扎，日圆走强亦限制日股涨势。

投资者对美国政坛动荡也感到担忧。美国总统特朗普开除前联邦调查局局长科米，令市场避险情绪升温，投资者担心特朗普的经济议程可能遇阻。

不过4月底的法国总统大选激励全球投资者信心反弹。

日经指数开始从五个月低位反弹，因支持欧洲一体化的马克龙当选法国总统后，对欧洲民粹主义兴起的担忧有所消退。

美元兑日圆保持强势，这将提振日本制造业者的海外获利，并增强对本财年获利稳健的预期。

“我们预计日本企业今年将实现11%的税前获利增长。企业应能证明，他们将在公布4-6月财报时拿出强劲业绩表现，”大和证券策略师Takuya Takahashi表示，并预计日经指数2017年年底在22,000点，2018年6月在22,500点。

“除非日圆较当前水平大幅走强，否则公司获利应能支撑日本市场，”Takahashi说。

大和证券预计截至2018年3月的财年美元将在110日圆附近。最新路透汇市调查则认为，2018年5月底美元将报在106日圆。周三美元兑日圆在112.16日圆左右。

**日本央行退出刺激**

日经指数6月初升穿20,000点关口，为2015年12月以来首次。

上周日经指数触及2015年8月以来高点，很大程度上是由于日本企业继续预期当前财年获利向好。

尽管市场观察人士预计中短期日经指数将继续上涨，但长期来看，他们指出，日本央行可能开始谈论如何在不导致市场动荡的情况下退出超宽松政策，围绕这一问题存在风险。

路透本月稍早调查的分析师对日本央行应该怎样做看法分歧。

日本央行总裁黑田东彦的任期将在2018年4月结束，但他距离其目标仍很远。而美联储在加息，欧洲央行决策者也在争论缩减每月购债规模。

“超宽松政策可能至少会持续至4月，但最终将结束，”三菱日联摩根士丹利证券资深投资策略师藤户则弘表示。他说，日经指数可能展开修正，到2018年底时料在19,000点。(完)