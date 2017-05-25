调查：多数日本企业倾向于在东芝退市问题上采取谨慎做法

路透东京5月25日 - 路透调查显示，多数日本企业认为，东京证券交易所(TSE)在东芝(6502.T)退市一事上应该持谨慎态度，担心会对东芝客户、分包商及金融市场所造成的潜在影响。

东芝已然违反多项监管规定，面临相当大的退市风险。但东证所迄今鲜无立即采取强硬立场的迹象。

东芝是否应该退市？如果退市，那么何时退、如何退？这一问题颇为棘手。5月9-19日进行的路透企业调查结果显示，日本企业界强烈支持对此采取“慢慢来”的做法。

37%的企业支持退市，而58%的企业称他们希望谨慎对待此事，另有5%的企业认为东芝应继续挂牌。

一位金属制品企业的高管写道，“退市不光影响到东芝本身，还影响到周边的相关公司，这需要加以考虑。”

若东京证交所认为东芝改善内部管控的努力不足，则可能会让其退市。但对于该证交所需要多长时间做出决定，没有具体的规定。

东京证交所一发言人表示，对东芝内部管控体系的评估仍在进行之中，对此次企业调查的结果不予置评。东芝也未予置评。

日本The Board Director Training Institute主管Nicholas Benes表示，采取退市的草率举措，在恢复市场信心方面恐弊大于利。

“最重要的事是东京证交所制定规则加强监管，这样企业可以自清，不必摘牌，”他说。

但如果到3月本财年结束时，东芝没有成功摆脱净值为负的情况，那么东芝将不得不面对自动摘牌问题。

鉴于东芝股东权益为负5,400亿日圆(48亿美元)，其是否有能力改变这种局面，要取决于出售旗下半导体业务。

日本政府承诺，如果出售业务有可能会导致非常重要的芯片科技转移至国外，则会加以阻挠。调查发现87%受访企业对此表示支持。

政府的立场可能有利于西方求购者，比如私募股权公司KKR & Co LP (KKR.N)，同时也会使台湾鸿海(2317.TW)等公司赢得竞购变得更加艰难。KKR料与日本政府支持基金--日本产业革新机构(INCJ)联合收购东芝的芯片业务。

Nikkei Research为路透进行的月度调查访问了527家大中型企业。约有220家企业匿名回复了有关东芝的问题。(完)