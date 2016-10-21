调查：日本9月出口和家庭支出料下滑 从而拖累第三季经济复苏

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透东京10月21日 - 周五公布的一项路透调查显示，9月日本出口和家庭支出料将下滑，表明外部和国内需求疲软可能会拖累第三季经济复苏。
另一项数据料将显示，9月核心消费者物价指数(CPI)连续第七个月下滑，失业率和职位空缺持稳，凸显出尽管就业市场紧俏，但通胀依然低迷。
下周将公布一系列数据，随后日本央行将在10月31至11月1日举行政策会议。该央行届时还将发布新的季度增长和通胀预估。
消息人士说，日本央行可能会下调对下一财年的通胀预期，但在上月刚调整其政策框架后，央行可能不会扩大刺激措施。
‘日本与全球经济一样，处于周期上升阶段，但中国产出调整与恶劣天气等特殊因素分别打压9月出口和家庭支出，”野村证券资深经济分析师Masaki Kuwahara说道。“鉴于此，第三季GDP可能不会增长的太多。”
受访的20位分析师预期，财务省数据料显示9月出口较上年同期减少10.4%，归因于外需低迷以及日圆/美元同比上升16%左右。
9月进口预期较上年同期减少16.6%，贸易顺差将达3,418亿日圆。
贸易数据定于10月23日2350GMT公布。其他指标将于10月27日2330GMT公布。
总务省的另一数据料将显示，9月家庭支出同比下滑3.0%，因降雨和台风天气抑制民间消费。
8月家庭支出下降4.6%，为连续第七个月录得同比降幅。
9月核心消费者物价指数(CPI)料较上年同期下降0.5%，与8月的降幅持平。核心CPI包括油品价格，但剔除了易波动的新鲜食品价格。
调查显示，预计9月失业率持稳在3.1%，仍接近7月触及的21年低点3.0%，被视为接近充分就业的水平。求才求职比可能持平在25年高点1.37。(完)
(编译 汪红英/孙茉莉/侯雪苹；审校 高琦/王洋/蔡美珍)
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