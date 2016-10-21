调查：日本9月出口和家庭支出料下滑 从而拖累第三季经济复苏

路透东京10月21日 - 周五公布的一项路透调查显示，9月日本出口和家庭支出料将下滑，表明外部和国内需求疲软可能会拖累第三季经济复苏。

另一项数据料将显示，9月核心消费者物价指数(CPI)连续第七个月下滑，失业率和职位空缺持稳，凸显出尽管就业市场紧俏，但通胀依然低迷。

下周将公布一系列数据，随后日本央行将在10月31至11月1日举行政策会议。该央行届时还将发布新的季度增长和通胀预估。

消息人士说，日本央行可能会下调对下一财年的通胀预期，但在上月刚调整其政策框架后，央行可能不会扩大刺激措施。

‘日本与全球经济一样，处于周期上升阶段，但中国产出调整与恶劣天气等特殊因素分别打压9月出口和家庭支出，”野村证券资深经济分析师Masaki Kuwahara说道。“鉴于此，第三季GDP可能不会增长的太多。”

受访的20位分析师预期，财务省数据料显示9月出口较上年同期减少10.4%，归因于外需低迷以及日圆/美元同比上升16%左右。

9月进口预期较上年同期减少16.6%，贸易顺差将达3,418亿日圆。

贸易数据定于10月23日2350GMT公布。其他指标将于10月27日2330GMT公布。

总务省的另一数据料将显示，9月家庭支出同比下滑3.0%，因降雨和台风天气抑制民间消费。

8月家庭支出下降4.6%，为连续第七个月录得同比降幅。

9月核心消费者物价指数(CPI)料较上年同期下降0.5%，与8月的降幅持平。核心CPI包括油品价格，但剔除了易波动的新鲜食品价格。

调查显示，预计9月失业率持稳在3.1%，仍接近7月触及的21年低点3.0%，被视为接近充分就业的水平。求才求职比可能持平在25年高点1.37。(完)