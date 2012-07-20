调查：日本大型制造商调降本财年下半年度的中国销量预估

路透东京7月20日电---一份路透调查显示,有40%的受访日本大型制造业者预计在10月至明年3月的本财年下半年中,在中国的销售情况将不及最初预期,因受到中国经济放缓的冲击.

欧洲经济动荡和新兴市场增长放慢的迹象,令日本经济受到影响.约有三分之一的大型制造业者还认为,在这一时期内的国内销售也将赶不上稍早的预期.

多数日本企业会在春季为下一次财年设定商业预估,并在年内进行修正.

日本企业对中国经济放缓和日圆升值的忧虑上升.

路透短观在6月29日至7月13日期间调查了400家日本大型制造业和服务业企业,其中272家做出回复.总共254家给出日本销量预估,151家给出中国销量预估.

"我们的客户在国内缩减资本支出,由於日圆升值、欧洲经济局势不稳以及新兴市场经济体放慢."一家机械制造商称.

一家建筑公司表示,"形势非常严峻,企业资本支出降温...因为日圆大涨和中国经济放缓令业务环境不明."

调查显示,38%的制造业者预期在10月至3月期间的欧洲市场销量将低於此前预估,84%的受访者称,美国的销量将符合甚至好於初步预期.

经济增长放慢促使欧洲央行、英国央行和中国人民银行等多家央行近期放松政策.不过日本央行上周没有继续放宽政策,因其认为国内需求坚稳将令日本经济复苏处於正轨.

此次调查中,大型企业指那些资本至少为10亿日圆(1,268万美元)的企业.

--编译/审校 徐文焰/程琳

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