调查：安倍呼吁企业给员工加薪 日企多数不买账

图为一名工人在东京一家工厂内工作。 REUTERS/Yuya Shino

* 安倍晋三将于10月1日就是否调高消费税作出最终决定

* 近半数的受访企业不会调高薪资以抵消加税影响

* 37%的受访企业对于薪资计划不太确定

路透东京9月20日 - 路透调查显示，在日本料将提高消费税之际，日本企业大多忽视首相安倍晋三要求提高企业员工薪资的呼吁，凸显了在努力应对通缩局面中，政府面临的重重困难。

安倍晋三将于10月1日决定是否将消费税从4月的5%上调至8%。尽管有必要增加国库资金，但调高消费税有可能把之前提振股市和日圆贬值的成功果实毁于一旦。

目前日本企业开始享受到安倍晋三激进货币和财政政策带来的好处，安倍希望企业透过给员工加薪作为回报，这样就能提高消费和物价，从而使经济复苏可以持续。

但路透企业调查显示，企业仍不愿提高基本工资，如果要有回应的话，宁可提高奖金。这样作的话，如果经济衰弱，企业就可以减少奖金。

在回答如果消费税按计划调高的话，企业将怎么办的问题中，266家企业作出了回复，近半数的企业表示，他们不会提高包括奖金在内的整体报酬。

调查显示，只有13%的企业计划透过加薪来抵消提高消费税带来的影响，另外37%不知道将怎么作。该调查是在8月30日至9月13日进行的。

安倍晋三周五与企业和劳工领袖会面，以阐释其对工资的看法。但是受访者的意见显示，企业仍担心获利水平，以及获利的改善不足以支持加薪。

“鉴于我们的获利水平，我们还没有准备好加薪，”一家趸售(批发)商的高管表示。

如欲查看日本薪资水平，请点选(link.reuters.com/qud33v)

**民众的负担**

该调查显示，约60%的企业确实预期在4月开始的新财年里获利增长--基本与三个月前的调查结果相符。丰田汽车(7203.T)等大型汽车生产商也表示预计日圆贬值将推动收入大幅上升。

但是15年来的通缩，以及日圆贬值导致进口成本增加，也令企业的行事谨小慎微。而且他们还认为，政府不应该仅仅因为决定提高消费税就强迫企业加薪。

“增税的负担本来应该由日本民众来承受，”一家金属和机械制造商高层主管表示，他计划保持薪资现状。

“我们需要关注价格。”

根据调查问卷，在对年度薪资谈判的展望方面，60%的受访者表示基本立场是提高奖金而非基本工资，而24%不考虑任何薪酬增长。

奖金提高对经济的提振，要比基本薪资增长相同幅度的作用弱一些，因为家庭把奖金的增长视为临时性的收入增加，所以比固定加薪时更倾向于多存一些。

“如果实质薪资下滑，自然而然会导致实质消费随之减少，”Japan Macro Advisors首席分析师Takuji Okubo说。

“而且由于消费是最近推动日本经济增长的动力，所以2014年4月后增长明显减弱的可能性很大。”

由Nikkei Research为路透进行的此次调查访问了400家企业的高层管理人士，每家受访企业的资产规模均超过10亿日圆。这些企业中包含数量相等的制造业者和非制造业者，调查不要求对每个问题都必须回答，而且可以匿名作答。

路透调查周四显示，日本9月制造业景气判断指数自上月的三年高位下滑，因新兴市场经济成长放缓的疑虑冲击出口商，且日圆走贬推升进口成本。(完)

(编译 徐文焰；审校 白云)

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