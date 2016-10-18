调查：多数受访日本企业对日本央行政策转变的效果缺乏信心

2014年11月19日，日本央行总部大楼前的国旗和交通信号灯。 REUTERS/Yuya Shino

路透东京10月18日 - 日本企业对于日本央行最近的政策转变几乎没有什么信心，很多企业认为此举不会产生长久以来所渴望的通胀，也无法刺激企业增加投资或者影响经济。

这次路透调查是首次广泛调查日本企业对于日本央行政策调整的反应。结果显示，首相安倍晋三要想让经济摆脱逾15年来的通缩与停滞状态，还有很长的路。

逾80%的企业表示，上月央行政策目标从基础货币转向债市收益率曲线，不会影响物价或者改变企业的资本支出计划。

这次调查是在9月28-10月12日进行的。三分之二的受访企业还表示，央行新政策在帮助日本经济方面作用很小或者没有作用。日本经济正在受到强势日圆、消费者信心疲弱和人口减少等因素的困扰。

“货币政策不再有效，”一家机械公司的经理写道。不少其他公司经理也表达了这样的观点。

“日本央行已经创造出一种现象，就是资金环境十分宽松，但由于企业投资兴趣降低，因此这些资金派不上用场，”这名经理写道。

这项月度调查由Nikkei Research代表路透进行，企业匿名回答相关问题。在532家受访的大中型非金融企业中，超过250家回答了有关日本央行政策的问题。

**通胀目标高不可攀？**

日本央行出台新政策之前，已经在过去长达三年多的时间里实施激进的刺激政策以推高通胀率，其中包括负利率和大规模债券购买。

可即便如此，仍有近半数接受调查的企业认为，央行要达到2%的通胀目标还需要三年多时间，四分之一的企业称通胀目标无法企及。没有一家企业认为该目标可在一年内实现。 与之形成鲜明对比的是，日本央行目前预期将在18个月内达到2%的通胀目标。

“随着人口数量萎缩，整体需求呈现下滑趋势，所以物价不会上涨，”一家房地产公司的经理写道。

外界认为日本央行的举措旨在修复负利率政策对金融行业带来的损害，并通过扩大长短期利差来鼓励银行放贷，确保银行贷款业务能够获利。 但有82%的企业称，政策转变不会改变他们的资本支出计划；另外还有12%的企业表示，他们对投资甚至变得更加谨慎。

“看起来企业似乎愈发认为，货币政策具有局限性，需要与其他手段相配合，例如社保改革、放松监管和制定增长策略等，”NLI基础研究所经济研究总监齐藤太郎看过调查结果后表示。

调查结果凸显出，日本企业有时深陷危机感的苦恼。

一方面，自今年开始以来日圆急升令获利有被压缩之虞，并促使丰田汽车(7203.T)和Panasonic Corp (6752.T)等主要企业采取锱铢必较的举措，像是关灯和减少电梯使用数量。

同时，企业坐拥大量资金，如果它们相信日本长期前景更加亮丽，才有可能动用这些资金进行投资。

日本央行数据显示，第二季非金融业企业坐拥的现金和存款为创纪录的242万亿日圆(2.4万亿美元)，较三年前高出12万亿日圆。

相比之下，过去三年来资本支出仅增加5万亿日圆，至2015财年来到70万亿日圆，较2008年金融危机之前的水准少了10%。(完)