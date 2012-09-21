调查：41%的日本企业称中国抗议活动影响其商业计划

* 部分日本企业考虑撤离中国

* 两国关系紧张危及贸易和投资

* 三分之一受访企业呼吁采取干预措施压低日圆

路透东京9月21日电---路透调查显示,约41%的日本企业认为中日摩擦影响其商业计划,一些日企考虑撤离中国并将业务迁往其他地区.该调查适逢中日领土争端导致两国关系日渐紧张之际.

但只有少部分企业表示,改善与亚洲的关系应是下一届日本政府的首要议程.日本将於2013年8月前後举行大选,随後组建新一届政府.

本次调查,适逢中日两国围绕东海无人居住的钓鱼岛及其附属岛屿(日本称尖阁诸岛)发生争端,两国关系降温至数十年来的最低点.

中国爆发的街头抗议活动已迫使部分在华日本企业暂停营业,与中国有关的日本公司股票纷纷下挫.

不过,此次对400家大中型企业的调查是在出现最激烈反日示威之前进行的,其中约260家受访企业在8月31日至9月14日期间给出反馈.

趸售(批发)、交通设备和电子机械等行业的企业预计是受中国与亚洲其它国家关系恶化冲击最大的企业.

日中摩擦影响到部分企业的商业计划.这些企业不仅受到包含打砸行为和消费者抵制的抗议活动的冲击,也受到其他问题的影响.

"就算我们按照正规程序办理零部件出口,但产品都滞留在海关,"一家机械企业称.

一家运输机械企业则抱怨公司被拒绝参与中国的投标活动.

"我们需要考虑关闭在中国的生产基地,并撤回有关人员."一家金属制品企业表示.

其他企业也对在中国投资表达谨慎的态度,考虑暂时推迟进入中国市场的计画,或者另觅其他替代地点.

中国是全球第二大经济体,日本则是第三大.中日双边贸易总额约达3,450亿美元.但有些专家认为,较长期来看,反日情绪可能会让一些企业重新思考是否在中国投资.

本次路透调查中,56%的受访企业呼吁下届日本政府应把振兴经济和稳定汇率列为施政最优先项目,仅有2%认为和亚洲国家保持平稳外交关系是最重要的.

美元盘旋在约78日圆,距离去年10月日本当局强力干预阻升日圆时的纪录低点75.31并不远.有约三分之一的受访者希望当局进场抛售日圆实施干预,以维护仰赖出口的经济.(完)

--编译 肖群英/洪曦/李婷仪;审校 张涛/白云

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