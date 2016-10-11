调查：日本央行料暂不推出更多刺激措施 除非日圆急涨

路透东京10月11日 - 一项路透调查显示，日本央行料将等到明年才会进一步放宽政策，除非其间日圆出现急涨明显损及经济。

日本央行上个月调整刺激计划，在几年来大规模资产购买未能推高通胀后，将重点转移到瞄准市场利率。

回答一项额外问题的分析师中，约70%预期日本央行在1月或其后的会议将增加更多刺激措施；与此同时，仅少数分析师预期央行在10月31日-11月1日的会议将进一步放宽政策，央行在是次会议也会公布长期经济增长和通胀预估。

不过一些分析师称，央行可能保持目前的刺激步调，称对下次采取行动的时间没有具体预测。

“我们的主要假设情景是，如果日圆保持目前水平，日本央行将按兵不动，”瑞穗总和研究所经济调查部主任德田秀信称。

“不过，如果美国联邦储备委员会(美联储/FED)决定今年不升息，日圆兑美元升至95日圆左右，那么日本央行可能进一步降息。”

美元兑日圆周二报103.90日圆左右，上周触及104上方的一个月高位。

德田秀信称，在将侧重点转向利率，并放弃两年达到2%的通胀目标的时间框架后，日本央行进一步实施刺激的压力已减轻。该行现希望尽早达到目标。

一些分析师认为，日本央行放弃基础货币年增幅80万亿日圆的明确目标，就是在默认其大规模资产购买计划已变得不可持续。

此次路透调查预计，日本央行料将在明年第三季将对金融机构存放在央行部分超额准备金实施的利率由负0.1%下调至负0.2%，并将在明年年底之前一直维持10年期日本公债收益率目标在零水准附近。

调查是在9月30日至10月10日之间开展。

一些受访者预计，日本央行会在下次会议上实施更多放松政策。

“日本央行有可能将下调对下一财年的物价预期，并料将通过下调短期利率进一步放松政策，”农林中金总合研究所首席研究员南武志称。

但他还表示，日本央行总裁黑田东彦周末的讲话表明，央行当前阶段进一步放松的可能性并不大。

黑田东彦表示，如果外部冲击损害日本经济，日本央行将进一步调降负利率或者扩大购买资产。但他同时称，目前没有扩大刺激举措的紧迫需求。

当被问及日本央行新政策框架的意图时，回答该问题的31名分析师中大约半数表示，其旨在确保货币宽松措施的可持续性，或者是为了帮助可能受到负利率冲击的银行业。

超过三成的分析师认为，日本央行新政策框架的目的是“强化货币宽松”。约两成分析师表示，目的是“为将来的退出策略做准备”。

对于日本央行决定再次放松政策时将可能采取何种行动，21名分析师选择的是只会调降负利率，12名认为会进一步下调负利率及10年期公债收益率目标。

五名分析师则表示，日本央行可能扩大上市交易基金(ETF)及房地产投资信托或商业票据和企业债的购买规模。(完)