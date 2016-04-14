调查：日本第一季料已躲过衰退 央行最晚7月将再度宽松政策

路透东京4月14日 - 路透调查显示，日本2016年第一季经济料已惊险躲过再度陷入衰退，但分析师也预测今年成长率及通胀率将持续疲软，一部分是受到日圆近日急升拖累。

日本央行在内部意见分歧之下，1月意外决定实施负利率，幅度仅有微小的负0.1%。但自那以来，日圆兑美元已大升逾10%，引发外界争论1月负利率之举是否合宜。

路透在4月6-12日访问16名分析师，其中半数表示，日本央行将在4月27-28日会议进一步放松货币政策。

三位分析师称日本央行可能将在6月会议上放宽政策，余下的五位预计7月可能将采取行动。

当被问及日本央行将采取什么措施时，10位分析师称，央行将双管齐下，进一步下调存款利率，同时扩大资产购买规模，最迟将在第三季把存款利率从目前的负0.10%降至负0.30%。

日本央行此前意外采取负利率政策，旨在鼓励银行业向企业和消费者提供贷款，而不是囤积储备放在央行。如此一来，应该会提振需求及通胀。

但许多人已认为负利率是一项高风险的政策。

在上月底公布的最新路透企业调查中，近四分之三受访日本企业表示，日本央行的负利率政策不好。

“在企业信心逐渐减弱，通胀预期也在下降的情况下，日圆近来的升值将加大日本战胜通缩的难度，”伊藤忠经济研究所(Itochu Economic Research Institute)首席经济学家Atsushi Takeda说。

“要遏制日本重新回到通缩的势头，(日本央行)进一步放松政策将在所难免，”Takeda说。

受访的28位分析师预计，日本第一季国内生产总值(GDP)环比年率增幅料为0.5%，较上月给出的已属疲软的预估增幅0.9%几乎少了一半。

受消费者支出疲软打击，日本2015年第四季GDP环比年率萎缩1.1%，目前仍担心第一季GDP将会下降，若果真如此，将是连续两季出现萎缩，符合技术性衰退的定义。

**“安倍经济学”起作用了吗？**

接受调查的16位分析师中，有10位表示，日本首相安倍晋三的“安倍经济学”刺激政策在一定程度上为经济带来支撑，两位表示有很大帮助。其余四位则称，该政策“实际没起到什么作用”。

调查显示，4月1日开始的当前财年，包含成品油但扣除易波动新鲜食品价格的核心消费者物价指数(CPI)将仅上升0.3%。一个月前的调查中，分析师预期将上升0.4%。

预计2017财年核心通胀率将升至1.0%，与上个月调查的预期一致，调查未考虑明年4月拟上调消费税的影响。

市场猜测，安倍晋三可能会推迟上调消费税，并宣布更多政策刺激举措来提振经济成长。(完)