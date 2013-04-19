调查：日本企业考虑涨价以回应日圆贬值

路透东京4月19日 - 周五公布的路透调查显示，日圆贬值正导致一些日本企业考虑涨价，这可能显示近期日本推出的大胆政策举措在对抗通缩上正在发挥作用。

许多接受路透企业调查的企业表示，如果日本央行能在两年内达到2%的通胀目标，企业将可提高获利。

自安倍晋三于11月中提议结合超宽松货币政策及大举支出来终结日本的经济低迷以来，日圆兑美元已贬值逾20%。

为了因应日圆贬值，所有企业中有近三分之一表示，它们考虑提高国内售价，其中有逾半数回覆企业是属于材料业和批发/零售商。

“原材料生产商等B2B(企业到企业)行业对价格的掌控力比较强；而运输和电子产品等加工制造业的掌控力则比较弱，令其更加难以把成本上升的压力转嫁到消费者身上，”Japan Macro Advisors的首席经济分析师Takuji Okubo表示。

仅有15%的受访加工制造业者表示正考虑提高国内售价；他们更倾向于通过提高海外售价、提升国内产量或者减少外汇风险对冲，作为借助日圆走势提高获利的途径。

“对于零售商而言，如果他们没有认为业务环境改善，就没有能力提价，”曾作为法国兴业银行首席日本经济分析师的Okubo说。

许多零售业者预期，当前业务年度的获利将会提高，得益于奢侈品和服装的销售改善。而销售改善部分归因于股权与房地产价值提高，即“安倍经济学”带来的利好作用。

然而，由于许多日本民众的薪资水平仍受到抑制且就业前景不明，因此一直有人担心日圆贬值和通胀预期变化将在收入提高之前就开始推升物价，反过来挤压家庭预算，并导致经济增长停顿而非加快。

这次调查是在3月29日-4月15日期间进行的。只有8%的受访公司称因为日圆贬值而在考虑加薪，表明安倍晋三实现提高个人所得这个目标可能仍需一段时间。

相关图表：(link.reuters.com/gax47t)

半数受访公司称，不确定日本央行是否会达到通胀目标。

在如果达到通胀目标可能会有什么影响的另一项问题中，过半数公司称有利于获利。超过三分之一的受访公司称不清楚。

这次调查与路透短观调查同时进行，后者显示4月日本制造业信心连续第五个月改善，随着刺激举措的实施，这一趋势料将增强。

此次路透企业调查访问了400家资本超过10亿日圆(1,025万美元)企业的高层。制造业与非制造业类各占一半。受访企业不必回答全部问题，而且是匿名回覆问卷。(完)

(编译 徐文焰/戴素萍/程琳; 审校 于春红)

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