调查：大多数日企对日本央行的负利率政策不满

路透东京3月24日 - 路透调查显示，大多数日本企业认为日本央行意外采取负利率政策是一个糟糕的举动，将损及企业和消费者信心。这打击了正致力于刺激经济活动的政府。

调查还显示，大多数企业希望政府祭出更多经济刺激举措，但约一半企业支持继续推进原定的消费税再度上调计划，突显对日本沉重债务负担的担忧。

日本央行总裁黑田东彦1月份宣布对金融机构存放在央行的部分资金收取0.1%的利率，称有必要实施该政策以终结长达20年的通缩，并通过鼓励银行提供成本较低的贷款以及鼓励企业开展投资来刺激经济增长。央行此举令投资者大感意外。

但根据路透3月3-17日开展的企业调查，62%的企业不满央行的上述政策决定。

在书面评论中，很多企业提到在央行决定公布后日圆出现大幅上涨、而股票则出现下滑。还有一些企业则表示，从有效政策的角度而言，此举只能表明央行已经走到尽头。

“尽管世界上有其他地区实施负利率政策，但这无疑是一种反常的政策，”一家橡胶公司的经理写道。

“该政策应当只能当作最后手段使用，因其表明已别无选择。抛开理论不说，该政策打击了消费信心的事实不容忽视。”

该政策有可能严重冲击日本金融机构，也得到企业的普遍诟病。

银行业者目前需为存放在央行的部分准备金交费，并表示未来大型企业账户持有者可能也需为存款付费。

调查发现，若企业账户利率为负，15%的企业将提现，而把钱放在保险柜中是被提及最多的替代方案。

“企业看起来比我原先认为的要悲观得多，”瑞穗总合研究所资深经济学家Hidenobu Tokuda看过调查结果后表示。

“日本央行可能希望采取出人意料的行动，但是这种沟通方式不会得到企业的支持。若央行太看重出人意料，就会倾向于将行动升级，而这对实体经济将弊大于利。”

Nikkei Research为路透进行的调查访问513家大中型企业，经理们匿名回覆问卷。约有240-250家企业回覆关于负利率的问题。

但有些迹象显示，这项政策可能带来些许为人所乐见的效应，59%企业表明将动用低成本资金提高资本支出，或发展新业务，抑或进行购并。

四分之三企业表示，希望见到更多经济刺激举措，突显出景气悲观可能导致经济连两季陷入萎缩。

然而，企业对于计划中的上调消费税所带来的好处则看法分歧。(完)