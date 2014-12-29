调查：日本大型企业认为日圆跌势基本结束 2015年不会继续大跌

路透东京12月29日 - 一项路透调查显示，尽管首相安倍晋三实施宽松政策，日本大型企业仍认为日圆明年将不会进一步大幅下跌，甚至可能强劲反弹。

此项调查访问了67家企业，其中47家在12月15日至22日作出回复。受访者平均预计，日圆兑美元2015年低点料在125日圆，最高为112。日圆/美元上周五收于120.40。

安倍2012年末就任首相后，推出大规模的货币和财政刺激措施，旨在振兴蹒跚不前的经济。自他上任以来，日圆兑美元已经跌去约三分之一。

许多企业看涨日本股市，预计日经指数.N225明年交投区间料为16,000点-20,000点。该指数周五收盘报17,818.96点。

三得利控股和三菱化学控股(4188.T)是最乐观的企业，分别预计日经指数最高升至22,000点和21,000点。(完)

(编译 王兴亚；审校 许娜)

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