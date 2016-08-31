调查：日本基金经理8月增持债券 削减股票配比至五年最低

路透东京8月31日 - 路透调查显示，日本基金经理8月在他们的投资组合中增持了债券，同时将股票持有量降至过去五年最低水准，因日本国内货币政策具有不确定性。

这是对五家总部在日本的基金管理公司作的调查，在8月17至24日进行。调查显示，受访者平均希望将他们投资组合中的36.4%配置于股票，低于7月时的36.6%，而且是回溯至2011年7月以来的最低水准。

基金经理人减少整体股票配置的同时，增加了对美股的配置。美国标普500、道琼工业指数及纳斯达克在8月全都创下历史新高，因企业获利乐观且对美国经济感到乐观。

受访者8月增加了对北美股票的配置，配比从7月的24.3%升至27.6%。他们并减持日股，配比从48.1%降至46.4%；同时维持对欧元区和英国股票配比不变，分别为11%和7%。

“日本股票可以仰赖日本央行买进ETF、政府刺激政策及股东回报的支持，”明治安田生命保险公司首席分析师Yuichi Kodama表示。“但在全球经济疑虑、企业财报改善缓慢及日本央行政策不确定性下，我们预期股市将陷于区间交投。”

Kodama并称，“在日本央行9月政策会议后，股市下跌的可能性要大过于上涨。”

日本央行将在9月20-21日会议上全面评估其政策。部分人士担心该央行将无可选宽松举措。

基金经理8月将整体债券配比从7月的54.1%提高至58.3%。

由于日本央行的宽松举措中没有包括增加购债规模，日本债市在7月底受到打击。受此影响，基金经理将日本债券持仓从47.7%降至45.3%。

受访者将北美债券持仓从27.1%提高至27.6%。(完)