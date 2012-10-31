调查：日本基金经理提高欧元区债券比重至10个月高位

路透东京10月31日电---路透调查显示,日本基金经理提高欧元区债券比重至10个月高位,因收益率企稳,但总体债券比重从上个月触及的纪录高位回落,因冒险意愿复苏.

路透此次调查於10月17-24日进行,共访问了10家日本基金经理.调查显示,日本基金经理提高欧元区债券比重至22.2%,为2011年12月以来最高.

"我们相信,欧洲央行承诺将买进南欧国家公债,不论其债信评级为何,这强烈凸显出这个资产级别的不利之处,"Amundi Japan首席分析师Yoshino Akio说.

负债沉重的西班牙,其公债收益率自从7月底创下欧元面市以来的高位之後已经滑落,但报酬率仍足以吸引迫切追求收益的日本投资人.他们对日本国内债券持仓降至38.2%的10个月低位.

另一个显示风险胃纳转佳的迹象是,债券较其他资产类别的配比,从9月的纪录高位53.3%降至52.2%.股票配比从上月的39.2%上升至41.2%.

"现在全球经济仍没有太多乐观的空间,不过已经有触底的迹象,"Tokio Marine资产管理公司资深基金经理人Kenichi Kubo说.

不过,股票配置比重仍低於去年的平均水准44.4%以及前年的45.7%,债券配比仍处在1995年开始此项调查以来的第二高水准.

"资金涌向优质资产的趋势仍在持续,很难说什麽时候会扭转,"一位拒绝具名的基金经理说.

"不过,利率开始上升...我亦认为日圆将小幅贬值,尽管要看到2月那样的走势还需假以时日,"他指的是日圆从2月1日的76日圆跌至3月15日的84.17.

日圆兑美元在10月26日跌至四个月低点80.36,因美国经济数据强劲,中国经济放缓的情况出现好转迹象,以及对日本央行进一步放宽政策的预期,都提升投资者的风险偏好.

日圆汇率贬值令出口商的海外营收在汇回国内时增值,且投资者对企业业绩不佳的预期减弱,这些因素促使日股日经指数.N225在10月12-26日期间上涨了6.9%.

**股票比重增加**

尽管如此,基金经理将所持日本股票比重下调至五个月低位,同时把亚洲其他地区股票的比重上调至11.5%,为4月来的最高水准,且远高於2011年8.4%的平均水准.

"日本股市表现欠佳,因中日两国外交关系恶化.日本股市可能会在11月触及两到三年的低位,"Amundi Japan的Yoshino表示.

根据汤森路透StarMine,截至周一,在已公布财报的27家日经指数成分股中,63%的企业业绩逊於市场预估.前季这一数字为54%.

10月基金经理在其债券投资组合中将美国和加拿大债券的比重上调至25.3%,上月为24.1%.(完)

--编译 许娜/李婷仪/郑茵/兰秀娟;审校 徐文焰/程琳/侯向明

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