调查：日本基金经理将全球股票投资配比增至两年高位

路透东京12月20日 -周五公布的路透调查显示，日本基金经理12月将股票资产配置比重增至两年高位，因预期全球主要国家央行将维持低利率，从而支撑资产价格。

此次调查有八位在日本的基金经理接受了访问，时间为12月13-16日。该调查显示，基金经理将债券投资配比下调至去年3月来最低。

“2015年前主要国家政策利率将一直维持在零水准附近...长期的超宽松货币政策将支撑股票市场，”AmundiJapan的首席分析师Akio Yoshino说。

虽然美联储周三削减购债计划规模，但暗示指标利率维持近零的时间将比之前建议的要长。

本次调查在美联储宣布决议之前进行，但很多投资者预计美联储下任主席叶伦将倾向于维持近零利率，以支撑就业增长。

投资者还认为，欧洲央行(ECB)和日本央行都将在明年某个时候采取额外宽松措施，以提振经济和鼓励通胀。

这些央行大举印钞，是推动股市飙升的一个主要因素。美股标普500指数和道琼工业指数在周三美联储消息出炉后触及纪录高位。

基金经理将股票配比提高至45.3%，为2011年12月以来最高，11月时则为44.2%。债券配比从上月的48.9调降至47.3%。

股票投资组合方面，基金经理增配日本股票比例至38.8%，为18个月最高位，11月为36.5%。

日本股市今年表现突出，日经指数迄今大涨了50%，首相安倍晋三通过激进的货币和财政刺激措施提振经济的政策功不可没。

不过，一些市场人士在股市劲扬后变得谨慎起来。“日股因为安倍经济学而上扬，但企业获利前景却比其它市场差。如果日圆没有像预期的那样走软，那我们就要小心了，”Amundi的分析师Yoshino称。

基金经理将美国和加拿大债券配比从11月23.1%的纪录低点调高至24.2%，同时将欧元区债券配比从11月的24.2%降至23.4%。

不过，对美债的配比仍远低于过去五年的均值27.8%，因投资者担心美联储最终将全面退出购债。

“尽管市场对美联储将提前缩减QE有心理准备，但美债市场的供需状况比以前要差。目前存在一些风险，比如长债标售的状况有可能不佳等等，”日本一家资产管理公司的基金经理称。该经理以公司政策为由拒绝署名。(完)

(编译 侯向明/艾茂林/白云; 审校 李爽)

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