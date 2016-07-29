调查：日本基金经理7月削减股票配比 增持债券

投资焦点：随着通胀回升 投资者关注焦点转向企业利润率
路透伦敦1月13日 - 从香草到原油的大宗商品价格上涨助燃通胀预期，促使投资者将注意力转向企业的利润率，特别是消费相关领域的企业，这些企业在将增加的成本转嫁给消费者时可能遇到麻烦。
路透东京7月29日 - 据路透调查结果，日本基金经理7月降低其模型投资组合中的股票曝险，增加债券持仓。此前英国公投脱欧在全球金融市场引发动荡。
这次调查访问了五家总部在日本的基金管理公司，在7月14-22日进行。调查显示受访者平均计划的股票配比是36.6%，低于6月的41.9%。
尽管他们的整体股票曝险降低，但对于迅速从英国脱欧冲击中恢复的股市，他们增加了配置。
其中之一是英国市场，英国富时100指数.FTSE在6月公投结果出炉后一度重挫至四个月低点，但7月反弹至11个月高点。
调查显示基金经理7月将英国股市配比从6月的5.5%增至7.0%。但他们将日股配置比重从49%降至48.1%，并将北美股票配比从26.7%降至24.3%。
基金经理7月上调整体债券投资配比，6月为49.7%。其中以日债配置增加最多，从42.9%增至47.7%。
日本政府公债收益率7月脱离纪录低点，使投资人能低接日债。
另一方面，受访者将欧元区债券投资比重由19.1%降至16.9%，并将北美债券投资占比从29.9%降至27.1%。
部分国家的公债收益率已经创纪录低点，促使投资者转向其他收益较高的资产。
“英国退欧公投后，目前大量主权债收益率低于零。我们预计投资者寻求新兴国家公债、企业债和高派息股票投资带来回报，”日本一资产管理公司基金经理称。
受访者7月不动产投资占比从前月的3.1%升至3.7%，并将另类投资比重从1.7%提高到2%。(完)
(编译 王丽鑫/张若琪/李爽 审校 张涛/孙茉莉/张荻)
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